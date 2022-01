Αθλητικά

Κορονοϊός - Ολυμπιακός: Νέα κρούσματα στην ομάδα

Παραμονή της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε νέα κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα.



Παραμονή της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ (27/1), για την 23η αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε δύο νέα κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα, αυξάνοντας τον αριθμό των ενεργών στα τρία. Όπως γνωστοποίησε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τα δύο αφορούν αθλητές και το ένα μέλος του επιτελείου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σήμερα (26/01) βρέθηκαν ακόμη δύο μέλη της ομάδας θετικά στον Covid 19.

Ο συνολικός αριθμός ανέρχεται πλέον στα τρία κρούσματα (δύο παίκτες και ένα μέλος του σταφ).

Όλα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν απομονωθεί και ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ».

