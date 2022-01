Κοινωνία

Έκρηξη στην Συγγρού: Τα αίτια και τα σενάρια (βίντεο)

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος αργά το βράδυ. Για σειρά παραγόντων που βοήθησαν να μην υπάρξουν θύματα, κάνουν λόγοι οι Αρχές. Τεράστιες ζημιές σε πολλά κτήρια σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων.

Εκτεταμένες είναι οι ζημιές από την ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε κτήριο επί της Λεωφόρου Συγγρού και είχε ως αποτέλεσμα ένας 78χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, με εγκαύματα στα άκρα.

Σε βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, λίγα λεπτά μετά από την ισχυρή έκρηξη, έχουν καταγραφεί οι πυροσβέστες που προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες που καίνε απ’ άκρη σ’ άκρη τον πρώτο όροφο του κτηρίου, στις αρχές της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ κάμερα από μεγάλη απόσταση έχει καταγράψει την λάμψη από τη στιγμή της έκρηξης.

Ένα ταξί περνούσε ακριβώς στο απέναντι ρεύμα, όταν έγινε η έκρηξη. Η δεξιά πλευρά του οχήματος έχει «γαζωθεί» από θραύσματα. Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν ο οδηγός και η επιβάτης.

Στις 06:50 της Τετάρτης σήμανε ο «συναγερμός» στην Πυροσβεστική. Οι περίοικοι τηλεφωνούσαν στο 199 και έλεγαν ότι είχε γίνει έκρηξη και ακολούθησε πυρκαγιά.

Ένας 78χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα σε χέρια και πόδια.

Όπως προκύπτει από την μέχρι στιγμής έρευνα, υπήρξε διαρροή αερίου και την ώρα που ο ηλικιωμένος άναψε τον διακόπτη, υπήρξε σπινθηρισμός και έγινε η έκρηξη.

Ζημιές προκλήθηκαν μεταξύ άλλων σε κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, με τον Γιώργο Πατούλη να δηλώνει πως η αργία και η ώρα που έγινε η έκρηξη ήταν σωτήριες για ανθρώπους που σε μια άλλη ημέρα, μια καθημερινή, θα βρίσκονταν στην περιοχή.

Περισσότεροι από 20 πυροσβέστες προσπαθούσαν επί μία ώρα να σβήσουν την φωτιά και να μην επιτρέψουν να επεκταθούν οι φλόγες σε διπλανά κτήρια και υπερκείμενους ορόφους.

Οι εικόνες από τους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου είναι αποκαλυπτικές της σφοδρότητας της έκρηξης. Τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και θα χρειαστεί πολύς καιρός ώστε να αποκατασταθούν οι σοβαρές ζημιές.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, η Λεωφόρος Συγγρού αποδόθηκε στην κυκλοφορία, αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα από τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα αίτια της εκκωφαντικής έκρηξης.

Στις έρευνες που έγιναν τις πρώτες ώρες συμμετείχαν και πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας, οι οποίοι έκριναν ότι δεν είχε τοποθετηθεί κάποια βόμβα και έτσι οι πυροσβέστες έχουν αναλάβει την έρευνα, ώστε να υπάρξει πόρισμα για τα αίτια της έκρηξης.

Την Πέμπτη, με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστούν οι καταγραφές των ζημιών σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα, σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων. Μεταξύ των πληγέντων είναι η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία μίλησε στον ΑΝΤ1:

