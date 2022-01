Οικονομία

Τράπεζες: με ραντεβού η επίσκεψη σε υποκατάστημα

Οδηγίες από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την λειτουργία των τραπεζικών υποκαταστημάτων την Πέμπτη.

Να περιορίσουν κατά το δυνατόν τις επισκέψεις τους στα τραπεζικά καταστήματα την Πέμπτη, λόγω της κακοκαιρίας "Ελπίδα", ζητά απο τους πελάτες τους η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

ακόμη, συστήνει στους συναλλασσόμενους, πριν από την μετάβαση τους σε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας, να υπάρχει προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με το συγκεκριμένο κατάστημα,

Ειδικότερα η ΕΕΤ σε ανακοίνωση της αναφέρει:

«Τα τραπεζικά καταστήματα σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κρήτη, και Νότιο Αιγαίο, θα επαναλειτουργήσουν για το κοινό την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, αλλά με σημαντικούς περιορισμούς.

Ειδικότερα, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες σε καθένα κατάστημα, ενδέχεται αυτό να μην λειτουργεί ή να υπάρχει περιορισμένος αριθμός εργαζομένων ή να υπάρξουν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας.

Ως εκ τούτου συνιστάται οι συναλλασσόμενοι να περιορίσουν κατά το δυνατόν τις επισκέψεις τους στα καταστήματα όπως επίσης πριν την μετάβαση τους σε αυτά, να υπάρχει προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, με το συγκεκριμένο κατάστημα».

