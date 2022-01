Κοινωνία

Αττική - Κρήτη: τι ισχύει για σχολεία, τηλεργασία, δικαστήρια και μαγαζιά την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι εμβολιασμοί δεν θα γίνουν. Πως θα λειτυοργήσουν οι τράπεζες. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε τομέα. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Σταδιακή μετάβαση στην καθημερινότητά επιχειρείται για τους κατοίκους της Αττικής και της Κρήτης, που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ελπίδα», καθώς τα βασικότερα προβλήματα για τις μετακινήσεις καθίστανται ο παγετός στους δρόμους και οι δυσκολίες στην επιχείρηση αποχιονισμού, που προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην λειτουργία της αγοράς, του Δημοσίου, της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Τηλεκπαίδευση

Οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές έως και την Παρασκευή, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων. Τα σχολικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

Πέμπτη και Παρασκευή δεν θα λειτουργήσουν επίσης:

οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί,

τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,

τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και

τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία και

τα κέντρα διημέρευσης - ημερήσιας Φροντίδας.

Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, για την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου υπάρχει ισχυρή σύσταση για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα όπου είναι δυνατόν, ενώ στο Δημόσιο θα υπάρξει τηλεργασία ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τυχόν προβλήματα πρόσβασης.

Σε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται πως «συνίσταται εντόνως η χρήση της δυνατότητας τηλεργασίας προκειμένου να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι μετακινήσεις».

Ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα για τους υπαλλήλους που δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ’ αποστάσεως, να προσέλθουν στην εργασία τους αργότερα από την καθορισμένη ώρα προσέλευσης, χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια. Στο έσχατο ενδεχόμενο, δηλαδή «σε περίπτωση που η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι δυνατή λόγω των φύσης των ασκούμενων καθηκόντων καθώς επίσης και η προσέλευση των υπαλλήλων στην έδρα της Υπηρεσίας τους είναι αντικειμενικά αδύνατη λόγω των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η απουσία των εν λόγω υπαλλήλων θα είναι δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας» τονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας τους προϊσταμένους των υπηρεσιών να καταρτίσουν πλάνο εργασιών για την αυριανή ημέρα.

Εξαιρέσεις στην τηλεργασία

Από το καθεστώς τηλεργασίας στο Δημόσιο, αλλά από τις πρόσθετες διευκολύνσεις προς τους δημοσίους υπαλλήλους για την εργασία τους ειδικά κατά την αυριανή ημέρα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αιχμής, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα δημοτικοί υπάλληλοι σε συναφές αντικείμενο εργασίας.

Δικαστήρια

Κλειστά θα παραμείνουν Πέμπτη και Παρασκευή τα δικαστήρια.

Λιανεμπόριο

Μετά από δύο εικοσιτετράωρα αργίας, δυνατή είναι την Πέμπτη η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, αλλά με συγκεκριμένο ωράριο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

«Κόκκινο» για delivery και courier

Ειδικά για την Πέμπτη, δεν επιτρέπονται οι υπηρεσίες διανομής (delivery) και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες (courier), εξαιτίας του ισχυρού παγετού.

Άρση εμβολιασμών

Αναστολή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα προβλέπεται την Πέμπτη σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς παιδιών στο mega εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας και στο Παίδων Πεντέλης. Οι υπόλοιποι εμβολιασμοί παιδιών, καθώς και οι εμβολιασμοί ενηλίκων θα γίνουν κανονικά. Για όσους δεν προσέλθουν σε προγραμματισμένο ραντεβού, θα σταλεί σε κάθε περίπτωση sms για νέο ραντεβού.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Διαρκής αναμένεται η εκτίμηση της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών και την αυριανή ημέρα. Όπως την Τετάρτη, έτσι και την Πέμπτη, «λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παγετού στο οδικό δίκτυο και αύριο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται μετά τις 06.00» το πρωί, όπως γνωστοποίησε ο ΟΑΣΑ, προσθέτοντας πως «οι προσπάθειες του ομίλου για τη διεξαγωγή δρομολογίων, όπου αυτό είναι εφικτό, είναι συνεχείς, με προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων».

Μέσα σταθερής τροχιάς

Βελτιωμένη εμφανίζεται η κατάσταση ως προς τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς στην Αττική, με δεδομένο ότι αποκαταστάθηκε η πλήρης λειτουργία της γραμμής 1 -του Ηλεκτρικού (Πειραιάς -Κηφισιά), καθώς και της γραμμής 3, στο τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας -Αεροδρόμιο και οι συρμοί πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Κορωπί, Κάντζα και Παλλήνη.

Πως θα λειτουργήσουν οι τράπεζες

Να περιορίσουν κατά το δυνατόν τις επισκέψεις τους στα τραπεζικά καταστήματα όπως επίσης πριν την μετάβαση τους σε αυτά, να υπάρχει προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, με το συγκεκριμένο κατάστημα, συστήνει στους συναλλασσόμενους η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Μάλιστα, τράπεζες ανακοίνωσαν ότι τα υποκαταστήματα τους θα ξεκινήσουν να λειτουργούν από τις 10:00 της Πέμπτης.

Συνοπτικά όσα θα ισχύσουν Πέμπτη και Παρασκευή

Την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, ύστερα από συνεννόηση με τις περιφέρειες τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης, αλλά με τηλεκπαίδευση. Την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, θα παραμείνουν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία και τα κέντρα διημέρευσης - ημερήσιας Φροντίδας. Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου υπάρχει ισχυρή σύσταση για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα όπου είναι δυνατόν, ενώ στο Δημόσιο θα υπάρξει τηλεργασία ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τυχόν προβλήματα πρόσβασης. Την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, δεν θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια. Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, τα καταστήματα δύναται να λειτουργήσουν από 10.00 έως 18.00. Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, δεν επιτρέπονται οι υπηρεσίες διανομής (delivery) και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες (courier). Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένοι παιδικοί εμβολιασμοί στο mega εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας και στο Παίδων Πεντέλης. Οι υπόλοιποι εμβολιασμοί παιδιών, καθώς και οι εμβολιασμοί ενηλίκων θα γίνουν κανονικά. Για όσους δεν προσέλθουν σε προγραμματισμένο ραντεβού, θα σταλεί σε κάθε περίπτωση sms για νέο ραντεβού.