Κοινωνία

Αττική Οδός: Χωρίς διόδια οι διελεύσεις

Τι θα γίνει με τα οχήματα που παραμένουν εγκλωβισμένα. Μέχρι πότε θα γίνονται οι διελεύσεις χωρίς την πληρωμή διοδίων.

Η Αττική Οδός σε ανακοίνωση της, ενημερώνει ότι από τις 8 το πρωί της Πέμπτης, «θα τεθούν σε λειτουργία και τα υπόλοιπα τμήματά της, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται πλήρως σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου. Οι διελεύσεις θα πραγματοποιηθούν άνευ καταβολής διοδίων έως και την Κυριακή 30 Ιανουαρίου και ώρα 23:59, προς διευκόλυνση όλων των οδηγών λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων σε περιφερειακές οδούς».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, επισημαίνεται επίσης, «ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς εκτός Αττικής Οδού των εναπομεινάντων οχημάτων. Η επιχείρηση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πρωί με τη μεταφορά των οχημάτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του parking Αεροδρομίου “Ελ. Βενιζέλος” πίσω από τα καταστήματα ΙΚΕΑ και ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, στα Σπάτα.

Προς διευκόλυνση των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι παρακαλούνται να τα παραλάβουν, πραγματοποιούνται δρομολόγια προς το σημείο, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω οχημάτων που εκκινούν από τον κόμβο της Λ. Κηφισίας (Δαχτυλίδι) από τις 9:00 έως τις 19:00».

