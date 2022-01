Οικονομία

Πετρέλαιο: Έσπασε το φράγμα των 90 δολαρίων το μπρεντ

Σε υψηλό επταετίας η τιμή του «μαύρου χρυσού», υπό το φόβο μιας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Νέα αύξηση για τις τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, που καταγράφουν νέο ρεκόρ επταετίας, υπό το φόβο ενδεχόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου διεθνούς προέλευσης τύπου μπρεντ αυξάνεται κατά 2,11% στα 90,06 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξάνεται κατά 2,18% στα 87,47 δολάρια το βαρέλι.

