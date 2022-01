Αθλητικά

Σέλτικ – Γιακουμάκης: Βρήκε πάλι δίχτυα ο Έλληνας σέντερ

Ο Έλληνας διεθνής δείχνει να συνέρχεται από τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν και να ξαναβρίσκει σύνδεση…. με τα αντίπαλα δίχτυα.

Με τον Γιώργο Γιακουμάκη να σκοράρει ξανά, αυτή την φορά στο πρωτάθλημα, η Σέλτικ επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Χαρτς και διατηρήθηκε στο -4 από την πρωτοπόρο Ρέιντζερς, η οποία την ίδια ώρα περνούσε με δυσκολία το εμπόδιο της Λίβινγκστον (1-0).

Ο Έλληνας σέντερ φορ έκανε το 2-0 των «καθολικών» στο 35΄ και μετά το Κύπελλο βρήκε δίχτυα και στην Premiership δείχνοντας ότι σιγά-σιγά ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό, μετά τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν τους τελευταίους μήνες.

