Κόστα Ρίκα: αντιεμβολιαστές προσπάθησαν να “αρπάξουν” 6χρονο από νοσοκομείο

Σάλος στην χώρα από την επίθεση που δέχθηκαν φύλακες, προσωπικό, ακόμη και ασθενείς, στην προσπάθεια να πάρουν με την βία από το νοσοκομείο το παιδί μιας βουλευτίνας.

Ομάδα φερόμενων ως πολέμιων του εμβολιασμού κατά της COVID-19 εισέβαλε την Τετάρτη σε νοσοκομείο στην Ερέδια, στην Κόστα Ρίκα, επιτέθηκε σε φύλακες, ασθενείς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προσπαθώντας να βγάλει διά της βίας αγόρι έξι ετών που είχε εισαχθεί σε αυτό, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές Αρχές.

«Το νοσοκομείο υπέστη επίθεση από ομάδα αντιεμβολιαστών, που εισέβαλε με βίαιο τρόπο, επιτέθηκε σε φύλακες, σε ασθενείς και στο προσωπικό και έθεσε σε κίνδυνο τους πάντες στο εσωτερικό του», κατήγγειλε η διευθύντρια του ιατρικού κέντρου, η Πρισίλα Βαλμασέδα.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και θα βγει «αφού το εγκρίνει το παιδιατρικό τμήμα και η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου», ξεκαθάρισε.

Σύμφωνα με την κ. Βαλμασέδα, η ομάδα, αποτελούμενη από περίπου τριάντα πρόσωπα, ήθελε να πάρει το παιδί, που είχε εισαχθεί για νοσηλεία μερικές ημέρες νωρίτερα με πάθηση του αναπνευστικού και συστήθηκε να εμβολιαστεί κατά της COVID-19, παρά την εναντίωση των γονιών του.

«Ο πατέρας του παιδιού, ένας νομικός σύμβουλος και η βουλευτίνα Σίρλεϊ Ντίας έγιναν δεκτοί, τους μιλήσαμε με σεβασμό και τούς εξηγήσαμε ότι θα πρέπει να αναμείνουμε η κοινωνική υπηρεσία να κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να δοθεί εξιτήριο (...). Μερικά λεπτά αργότερα, το νοσοκομείο υπέστη επίθεση από ομάδα αντιεμβολιαστών», εξήγησε.

Η κ. Βαλμασέδα είπε ότι η ομάδα προσπάθησε να φθάσει στον τέταρτο όροφο, όπου νοσηλεύεται το παιδί και βρίσκεται το γραφείο της κοινωνικής υπηρεσίας. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από διαδηλωτές και μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου, οδήγησε στη σύλληψη έξι ανθρώπων, δύο ανδρών και τεσσάρων γυναικών, που παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της στάσης. Δεν είναι γνωστό αν οι γονείς του παιδιού είναι ανάμεσά τους.

«Αυτό το συμβάν έθεσε σε κίνδυνο όχι μόνο το προσωπικό ασφαλείας και το ιατρικό προσωπικό, αλλά και τους χρήστες και ακόμη και ασθενείς», τόνισε ο Ρομάν Μακάγια, ο διευθυντής του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης της Κόστα Ρίκα (CCSS).

Στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 5 ως 11 ετών έγινε υποχρεωτικός από τον Νοέμβριο. Εάν οι γονείς ή οι κηδεμόνες εναντιώνονται, μπορεί να επεμβαίνει η Εθνική Υπηρεσία Προστασίας των Παιδιών (PANI). Η υποχρέωση αυτή πυροδότησε διαδηλώσεις τις τελευταίες εβδομάδες μπροστά στο κοινοβούλιο υπέρ της ελευθερίας της επιλογής των γονιών. Το επεισόδιο οδήγησε στην εκκένωση του νοσοκομείου, στην αναστολή των ραντεβού για ιατρικές εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, ραδιογραφίες και στο προσωρινό κλείσιμο του φαρμακείου.

