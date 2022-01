Κοινωνία

Αμαλία Κάντζου: εγώ στην Αττική Οδό εγκλωβισμένη και οι διαρρήκτες… στο σπίτι μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα διαρρηκτών εν μέσω της κακοκαιρίας έπεσε η δημοσιογράφος, η οποία περιγράφει όσα βίωσε, ενώ εκείνη και ο σύζυγος της ήταν “όμηροι” της κακοκαιρίας.

Θύμα διάρρηξης ενώ εκείνη βρισκόταν σε ζωντανή εκπομπή και ακολούθως εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό έπεσε η δημοσιογράφος Αμαλία Κάντζου.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και στον Γιώργο Παπαδάκη, ο δημοσιογράφος περιέγραψε όσα βίωσε, λέγοντας πως «χτύπησε στο κινητό μου ο συναγερμός επιμόνως, ενώ ήμουν σε ζωντανή εκπομπή. Ο άνδρας μου είναι πιλότος, πετούσε και δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Πήρα την Αστυνομία μου λέει “που να πάμε τώρα με τέτοιες συνθήκες;”. Μετά πήρα τηλέφωνο έναν γείτονα, κοίταξε τριγύρω και μου είπε ότι δεν βλέπει να υπάρχουν ίχνη διάρρηξης».

Όλα συνέβησαν την Δευτέρα, εν μέσω της σφοδρής χιονόπτωσης.

Όπως συμπλήρωσε η Αμαλία Κάντζου, «εγώ πήγα στην μητέρα μου στην Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς δεν μπορούσα να φτάσω στο σπίτι μου στην Δροσιά, αφού είχα εγκλωβιστεί για πολλές ώρες στην Αττική Οδό».

«Ο άνδρας μου, που είχε εγκλωβιστεί στο αεροδρόμιο, με κίνδυνο της ζωής του, καθώς δεν είχαν καθαριστεί οι δρόμοι, κατάφερε να φτάσει στο σπίτι και βρήκε ότι το είχαν διαρρήξει», ανέφερε η δημοσιογράφος, η οποία συμπλήρωσε πως «είχαν ανοίξει το σπίτι με λοστό μέσα στην κακοκαιρία και προφανώς θα έχουν ανοίξει και άλλα σπίτια στην περιοχή».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με την εξιστόρηση του περιστατικού από την Αμαλία Κάντζου:

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική - Κρήτη: τι ισχύει για σχολεία, τηλεργασία, δικαστήρια και μαγαζιά την Πέμπτη

“Ελπίδα”: Τεράστια χιονοκάλυψη σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα (χάρτης)

Ζωγράφου: Μακάβριες εικόνες με φέρετρο να σέρνετε πάνω σε κουβέρτα μέσα στο χιόνι (εικόνες)