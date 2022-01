Κοινωνία

“Ελπίδα” - Πυροσβεστική: σωτήρια συνδρομή σε χιλιάδες πολίτες

Αναλυτικά στοιχεία για τα περιστατικά που αντιμετώπισαν τα στελέχη του Σώματος, εν μέσω της κακοκαιρίας. Εκατοντάδες οι μεταφορές ασθενών.

Σε ενημέρωση για τις ενέργειες του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με την αντιμετώπιση συνεπειών, μετά την εκδήλωση έντονων χιονοπτώσεων στην Αττική από την κακοκαιρία «Ελπίδα», αναφέρεται πως από τις 06:00 της Δευτέρας, 24 Ιανουαρίου έως τις 08:00 της Πέμπτης, 27 Ιανουαρίου:

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 2.354 κλήσεις στην Αττική και πραγματοποιήθηκαν:

522 κοπές δέντρων

412 μεταφορές ατόμων από και προς υγειονομικές μονάδες για αιμοκάθαρση ή για παροχή ιατρικής φροντίδας και

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αττική παραμένουν σε γενική επιφυλακή και συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάφορες περιοχές».

