ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Νέο “χαστούκι” για τους Μπακς

Ο Greek Freak ήταν και πάλι απελπιστικά μόνος του και τα «Ελάφια» υποχώρησαν στην 5η θέση της Ανατολής.

Στην 5η θέση της Ανατολικής περιφέρειας έπεσαν οι Μπακς μετά την ήττα τους στο Κλίβελαντ από τους Καβαλίερς με 115-99. Οι πρωταθλητές δεν βρέθηκαν σε καλή ημέρα και παραδόθηκαν απέναντι σε ένα Κλίβελαντ, που με 8 νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια βελτίωσε το ρεκόρ του σε 30-19. Αντίθετα οι Μπακς βρίσκονται πλέον στο 30-20.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν θετικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 11/12 βολές), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο αλλά και 7 λάθη σε 29 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα ο Μπόμπι Πόρτις είχε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ ενώ 21 πόντους πρόσθεσε ο Κρις Μίντλετον. Σε κακή μέρα βρέθηκε ο Τζρου Χόλιντεϊ, που είχε 4 πόντους (2/9 σουτ), 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Κέβιν Λοβ με 25 πόντους (9 ριμπάουντ), ο Τσεντι Οσμαν έκανε φοβερό ματς με 23 πόντους (6/13 τρίποντα) ενώ σταθερός για ακόμη ένα ματς ήταν ο Ντάριους Γκάρλαντ με 19 πόντους και 8 ασίστ.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 05:00, με αντίπαλο τους Νιου Γιορκ Νικς στο Μιλγουόκι.

