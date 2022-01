Πολιτική

“The 2Night Show”: Η Δόμνα Μιχαηλίδου από το Cambridge στο Προεδρικό Μέγαρο (βίντεο)

Το νεότερο στέλεχος της Κυβέρνησης μιλά για τα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασία τους, Τι είπε για το ορφανοτροφείο - κολαστήριο. Τι απάντησε στο ερώτημα αν θα ήθελε να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Καλεσμένη στο "The 2night Show" ήταν το βράδυ της Τετάρτης η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το νεότερο στέλεχος της Κυβέρνησης παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου κατά την οποία αναφέρθηκε στα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασία τους, αλλά και στην αντιμετώπιση που είχε όταν για πρώτη φορά πάτησε το πόδι της στο Προεδρικό Μέγαρο και στο υπουργείο για να παραλάβει το γραφείο της.

“Πολλές φορές το λένε με έκπληξη. Είναι πολύ όμορφη αλλά και έξυπνη! Δεν το λένε αυτό για τους άνδρες. Ακόμη συνεχίζονται τα στερεότυπα, έχουμε ακόμη δρόμο. Υπάρχει ακόμη αυτή η έκπληξη. Οπότε πρέπει συνεχώς να το συζητάμε και να θυμίζουμε ότι αυτά τα στερεότυπα είναι κουτά και δεν χρειάζεται να τα διαιωνίζουμε”, είπε αρχικά η κ. Μιχαηλίδου.

“Δεν θα πω ψέματα, με έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Το στερεότυπο είναι βαθιά ριζωμένο σε μια κοινωνία. Την πρώτη μέρα που πήγα να ορκιστώ στο Προεδρικό Μέγαρο, μου είπαν καλοπροαίρετα όχι από εκεί… εκεί πάει η Κυβέρνηση, οι συνοδοί είναι από την άλλη πόρτα”, είπε.

“Όταν πήγα στο Υπουργείο να παραλάβω το γραφείο μου, ο κύριος που γνωρίζει τις αίθουσες μου έδειξε τα γραφεία της γραμματείας. Όλα αυτά τα στερεότυπα υπάρχουν κι ας έχουν πλέον οι γυναίκες θέση στο τραπέζι λήψης αποφάσεων. Δεν έχουμε ίση φωνή”, είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις υιοθεσίες στην Ελλάδα, είπε ότι έχει πλέον απλοποιηθεί η διαδικασία και από τα 2.200 παιδιά πλέον μόνο τα 1.450 παραμένουν σε ιδρύματα. Κυρίως πρόκειται για παιδιά των οποίων η οικογένειά τους έχει κριθεί ακατάλληλη να τα φροντίσει κυρίως λόγω κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Ανέφερε ακόμη το στο paidi.gov.gr, την ανοιχτή πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρόσβαση και ενημέρωση όλων των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν το παιδί και τις υιοθεσίες.

Σχετικά με τις σοκαριστικές καταγγελίες για το ορφανοτροφείο όπου γίνονταν κακοποιήσεις παιδιών, είπε ότι θεώρησε σωστό να μην αποκαλύψει το όνομά του αφού κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε τα παιδιά που ειναι εκέι, αφού είναι ήδη στιγματισμένα.

Τέλος, η Δόμνα Μιχαηλίδου συνάντησε τον μικρό Σπύρο Ντούγια από τις Άγριες Μέλισσες και απάντησε σε όλες του τις ερωτήσεις.

Σε μια ερώτησή του όμως, φαίνεται ότι δυσκολεύτηκε.

“Θα θέλατε να γίνετε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός;”, ήταν η ερώτηση.



“Θα ήθελα να υπάρχει στη χώρα μας γυναίκα πρωθυπουργός. Τώρα αν εγώ θα είμαι αυτή, είμαι πολύ πολύ μακριά από το να το σκέφτομαι”.

“Αν είναι και γυναίκα του Μητσοτάκη;”, ρώτησε ο μικρός.

“Καλά είναι πολύ ικανή, οπότε και αυτή θα μπορούσε. Ας έχουμε μια γυναίκα πρωθυπουργό και πιστεύω θα είμαστε ένα πολύ καλό και αποτελεσματικό κράτος, όταν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε γυναίκα πρωθυπουργό“, είπε η Δόμνα ΜΙχαηλίδου.

