Κορονοϊός – Γκάγκα: εφικτή η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων

Η επαναφορά της μουσικής για καθήμενους και η αύξηση του αριθμού των θεατών στα γήπεδα, ενδέχεται να αποφασιστούν ανάλογα και με την εισήγηση της επιτροπής των ειδικών.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, δήλωσε πως δεν πρόκειται να πάμε σε μια άρση των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν πρόσφατα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, αλλά εμφανίστηκε θετική σε μια σταδιακή χαλάρωση τους.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, διευκρίνισε πως για τη λήψη της όποιας απόφασης θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα την εισήγηση της επιτροπής των ειδικών, η οποία συνεδριάζει σήμερα.

Σε ότι αφορά τη χαλάρωση των μέτρων είπε ότι ίσως θα ήταν εφικτή η επαναφορά της μουσικής για τους καθήμενους, αλλά και η αύξηση του αριθμού των θεατών που θα μπορούν να παρακολουθούν αθλητικούς αγώνες.

Η κυρία Γκάγκα είπε μεταξύ άλλων πως ενδεχομένως να πλησιάζουμε προς το τέλος της πανδημίας, αλλά δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για εφησυχασμό.

