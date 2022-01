Παράξενα

“Ελπίδα” - Αττική Οδός: καρδιοπαθής περπάτησε 13 χιλιόμετρα μέσα στον χιονιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του άνδρα, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί επί πολλές ώρες, την Δευτέρα, στον αυτοκινητόδρομο.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ένας από τους χιλιάδες ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν για πολλές ώρες στην Αττική Οδό την Δευτέρα, εν μέσω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».

Όπως είπε στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα ο κ. Χατζής, γύρω στα μεσάνυχτα της Δευτέρας βγήκε με τα πόδια από την Αττική Οδό, στο ύψος του σταθμού της Δουκίσσης Πλακεντίας και με τα πόδια άρχισε να κινείται προς το σπίτι του, στην περιοχή της Κυψέλης.

Ανέφερε πως περπάτησε 13 χιλιόμετρα μέσα στην νύχτα και την κακοκαιρία, από την Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι την Κυψέλη.

Ο κ. Χατζής είπε πως έπαθε ψύξη στο κεφάλι από την περιπέτεια και την πεζοπορία μέσα στην νύχτα και την κακοκαιρία.

Σημείωσε ακόμη ότι «είμαι καρδιοπαθής και έπρεπε να πάρω τα χάπια μου στις 17:00 της Δευτέρας, τα οποία όμως δεν είχα μαζί μου».

Σχετικά με την αποζημίωση των 2.000 ευρώ και το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά της Αττικής Οδού ή και όποιου άλλο θεωρεί ότι ευθύνεται για την ταλαιπωρία του, ο κ. Χατζής είπε «θα συμβουλευθώ τον δικηγόρο μου και θα ακολουθήσω τις υποδείξεις του».

Παρακολουθήστε την συγκλονιστική μαρτυρία του κ. Χατζή στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Μακάβριες εικόνες με φέρετρο να σέρνετε πάνω σε κουβέρτα μέσα στο χιόνι (εικόνες)

Κιλκίς: “Μαϊμού” υπάλληλοι της ΔΕΗ πήραν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένη

“Ελπίδα” - Σκρέκας: πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα (βίντεο)