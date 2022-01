Κοινωνία

“Ελπίδα” – Αττική: σε ποιους δρόμους υπάρχουν προβλήματα

Δείτε αναλυτικά σε ποιους οδικούς άξονες αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία και που υπάρχουν προβλήματα λόγω συσσώρευσης πάγου και χιονιού.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την κατάσταση του οδικού δικτύου σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς περιορισμούς, καθ’ όλο το μήκος της Αττικής Οδού και της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού.

Β. Η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς κανένα πρόβλημα στους κατωτέρω οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής:

Λ. Συγγρού

Λ. Βουλιαγμένης

Παραλιακή Ποσειδώνος

Λ. Βασ. Αμαλίας

Λ. Βασ. Σοφίας

Λ. Κηφισίας

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου

Οδό Πατησίων

Λ. Βάρης- Κορωπίου

Γ. Στους κατωτέρω οδικούς άξονες λόγω συσσώρευσης χιονιού/πάγου στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, η κυκλοφορία διεξάγεται ως εξής:

Λ. Αλεξάνδρας (-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Λαυρίου προς Παιανία(-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Λαυρίου προς Σταυρό (-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Μαραθώνος προς Παλλήνη (-1- λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Μαραθώνος προς Σταυρό (-1- λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Κατεχάκη (-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Σπάτων (-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Μεσογείων από ΕΡΤ έως Σταυρό Αγ. Παρασκευής (-1- λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

Λ. Μεσογείων έως ΕΡΤ (-2- λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)

