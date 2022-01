Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης - Ιερέας στον ΑΝΤ1: αδίκως διασύρομαι, δεν την “πείραξα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρδιακό επεισόδιο αντιμετώπισε ο επίσης ιερέας πατέρας του 37χρονου. Τι δηλώνει ο κατηγορούμενος στην εκπομπή “Το Πρωινό”. Η απάντηση στην καταγγελία για σεξ με την μπέιμπι σίτερ των παιδιών του.

Νέες αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση με τις καταγγελίες κατά του ιερέα για βιασμό ανήλικης και τα νέα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί σε βάρος του, έκανε η εκπομπή «Το Πρωινό» την Πέμπτη.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, ο αδελφός του κατηγορούμενου είναι επίσης ιερέας, όπως ιερέας είναι και ο πατέρας τους, ο οποίος αντιμετώπισε καρδιακό επεισόδιο και νοσηλεύθηκε για λίγες ώρες, στον απόηχο των όσων έχουν δημοσιοποιηθεί με «πρωταγωνιστή» τον 37χρονο κληρικό.

Σε δήλωση του στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο ίδιος ο ιερέας υποστήριξε πως είναι αθώος και ότι αδίκως κατηγορείται και διασύρεται, ενώ ευχαρίστησε την οικογένεια του και ιδιαίτερα την παπαδιά, για την στήριξη και την συμπαράσταση τους.

Όλη η δήλωση του ιερέα στον ΑΝΤ1:

«Είμαι αθώος, αδίκως κατηγορούμαι και διασύρομαι. H ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αποδεικνύει την αθωότητα μου. Δεν την βίασα όμως με κατηγορεί, γιατί δεν έχει διαρραγεί ο παρθενικός της υμένας. Οι χώροι που κατηγορούμαι ότι την βίασα, φέρουν τζαμαρίες και κλειδιά έχουν 6 άνθρωποι. Κανείς ποτέ δεν αντιλήφθηκε τίποτα; Είναι ο λόγος ο δικός μου απέναντι στον λόγο της. Όμως, η ανήλικη δεν έχει πειραχτεί και το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί από καμία κατάθεση. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την οικογένεια μου και την σύζυγο μου, που είναι στο πλευρό μου, με πιστεύει και με στηρίζει!»

Στην εκπομπή μίλησε και ο Λουκάς Πουρσανίδης, δικηγόρος του ιερέα, που ανέλαβε την υπόθεση, όπως αποκάλυψε η Κέλλυ Χεινοπώρου, μετά από την απομάκρυνση από την ίδια την οικογένεια του ιερέα και όχι την παραίτηση του προηγούμενου συνηγόρου του, λόγω των προκλήσεων και των επεισοδίων που προκάλεσε.

Σχετικά με τις νέες καταγγελίες για ερωτική σχέση του ιερέα με την μπέιμπι σίτερ των παιδιών του και τις αναφορές πως είχαν ανταλλάξει φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου, ο συνήγορος του κατηγορούμενου ιερέα είπε πως «δεν είχε σχέση ερωτικού περιεχομένου. Είχε κοινωνική σχέση μαζί της, είναι άλλο αυτό και άλλο να έχει ερωτική σχέση μαζί της», ενώ προσέθεσε πως «δεν υπάρχουν γυμνές φωτογραφίες του ιερέα. Το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει στην δικογραφία δεν είναι πορνογραφικό».

Σημείωσε δε πως «ο ιερέας αρνείται ότι υπήρχε οποιαδήποτε ερωτική σχέση με την κοπέλα, Αλλά ακόμη και κατά τα λεγόμενα της ίδιας, έκαναν έρωτα, αφού η κοπέλα είχε ενηλικιωθεί. Ακόμη και έτσι, η περίπτωση αυτή είναι διαφορετική από την άλλη».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα”: Τεράστια χιονοκάλυψη σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα (χάρτης)

Ζωγράφου: Μακάβριες εικόνες με φέρετρο να σέρνετε πάνω σε κουβέρτα μέσα στο χιόνι (εικόνες)

Αττική - Κρήτη: τι ισχύει για σχολεία, τηλεργασία, δικαστήρια και μαγαζιά την Πέμπτη