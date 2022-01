Κόσμος

Rafale: ενόχληση Ερντογάν για τα ελληνικά αεροσκάφη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εξοπλιστική ενίσχυση της χώρας μας, υποστηρίζοντας πως «η Ελλάδα κάνει τους δικούς της υπολογισμούς στην περιοχή».

Νευρική ήταν η πρώτη αντίδραση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την άφιξη των έξι Rafale στην Ελλάδα και για τις φρεγάτες Belharra, που αναμένεται να παραλάβει η χώρα μας μέχρι το 2026.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε ότι η Ελλάδα αγοράζει διάφορα από τη Γαλλία και τόνισε ότι «πρέπει να ενισχυθούμε». Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα κάνει διάφορους υπολογισμούς στην περιοχή, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

«Η Τουρκία αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν, ισχυροποιείται και είμαστε υποχρεωμένοι να ενισχυθούμε. Διότι στην περιοχή μας, σε διάφορα μέρη, υπάρχουν κάποιοι που έχουν δικούς τους υπολογισμούς. Κυρίως η Ελλάδα, η οποία αγοράζει διάφορα πράγματα από τη Γαλλία και από άλλα μέρη. Εμείς είμαστε σε μια προσπάθεια να έχουμε τη δική μας αυτοδυναμία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Μακάβριες εικόνες με φέρετρο να σέρνετε πάνω σε κουβέρτα μέσα στο χιόνι (εικόνες)

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Νέο “χαστούκι” για τους Μπακς

“Ελπίδα” - Σκρέκας: πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα (βίντεο)