“To Πρωινό”: η Κρίστυ Λυκοπούλου για το εγκεφαλικό που υπέστη (βίντεο)

Η παίκτρια που πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από την “Φάρμα” του ΑΝΤ1, αναφέρεται στην περιπέτεια της υγείας που πέρασε.

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Κρίστυ Λυκοπούλου, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο δεύτερο κύκλο της «Φάρμας» του ΑΝΤ1.

H Κρίστυ Λυκοπούλου γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram, πως ένιωσε ένα μούδιασμα στην μια πλευρά του προσώπου της και αφού ζήτησε την βοήθεια των ακολούθων της στο Instagram για το τι μπορεί να της συμβαίνει, κάλεσε ασθενοφόρο.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου εισήχθη, καθώς υπέστη ελαφρύ ισχαιμικό εγκεφαλικό, όπως διηγήθηκε και την Πέμπτη στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Κρίστυ Λυκοπούλου, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της και περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα βίωσε.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από «Το Πρωινό»:

