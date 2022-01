Πολιτική

Στέφανος Μάνος για εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό: Να πληρώσουν 2000 ευρώ

Η ανάρτηση του πρώην υπουργού για τα όσα απαράδεκτα συνέβησαν στην Αττική Οδό κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας "Ελπίδα".

Σε μία δήλωση που προκαλεί αντιδράσεις προχώρησε ο πρώην υπουργός, Στέφανος Μάνος, αναφορικά με τους χιλιάδες οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό λόγω της κακοκαιρίας "Ελπίδα".

«Υπήρξε υστερία με την κακοκαιρία. Σε άλλες χώρες η αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ είναι εντελώς διαφορετική. Δείτε τι συνέβη πριν από λίγο καιρό στην Αμερική όπου είχαμε αντίστοιχους εγκλωβισμένους» είπε αρχικά ο Στέφανος Μάνος, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Βιαστήκαμε να δώσουμε αποζημιώσεις σε οδηγούς που δεν είχαν αλυσίδες και είχαν φθαρμένα λάστιχα, κανονικά αυτοί θα έπρεπε να πληρώσουν αποζημίωση 2.000 ευρώ για το μεγάλο πρόβλημα που προκάλεσαν στους δρόμους και συνέβαλε στο χάος» επισήμανε στη συνέχεια ο κ. Μάνος, προκαλώντας αίσθηση με την τοποθέτησή του. «Δεν μπορούσε η Αττική Οδός να απαγορεύσει την κυκλοφορία φορτηγών, όφειλε να ζητήσει την άδεια από το υπουργείο» υποστήριξε ο Στέφανος Μάνος.

Λίγο αργότερα, ο πρώην υπουργός τοποθετήθηκε μέσω Facebook για το πώς θα μπορούσε να γίνει ο έλεγχος των ελαστικών: «Επειδή με ρώτησαν πώς μπορεί πρακτικά να γίνει ο έλεγχος των ελαστικών, θυμίζω ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε νέα εφαρμογή με την οποία εντοπίζονται τα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Τα ΚΤΕΟ ελέγχουν μεταξύ άλλων την κατάσταση των ελαστικών και διατηρούν τις πληροφορίες κάθε αυτοκινήτου για τρία χρόνια τουλάχιστον.

Η δική μου υπόθεση είναι ότι οι νταλίκες που δίπλωσαν στην Αττική Οδό και η πλειοψηφία των αυτοκινήτων που ακινητοποιήθηκαν είχαν φθαρμένα ελαστικά. Με την εφαρμογή του κ. Πιερρακάκη είναι εύκολος ο έλεγχος. Τα αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν στην Αττική Οδό και θα αποζημιωθούν με απόφαση του πρωθυπουργού με 2.000 ευρώ είχαν περάσει ΚΤΕΟ; Και αν ναι, το ΚΤΕΟ είχε συστήσει αντικατάσταση ελαστικών; Και αν πάλι ναι, αντικαταστάθηκαν; Διότι αν το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο δεν είχε περάσει ΚΤΕΟ και δεν είχε αντικαταστήσει φθαρμένα ελαστικά παρά τη σχετική υπόδειξη, τότε δεν πρέπει να λάβει αποζημίωση 2.000 ευρώ αλλά ενδεχομένως να πληρώσει αποζημίωση για όσα προβλήματα προκάλεσε στους άλλους».

