Σταϊκούρας: Μειωμένος και σε 10 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ

Επιδότηση ρεύματος και τον Φεβρουάριο προανήγγειλε ο ΥΠΟΙΚ. Τον Μάρτιο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Σε περίπου 15 ημέρες θα ολοκληρωθεί η άσκηση για τον «νέο ΕΝΦΙΑ» και επιδίωξη είναι να αρχίσει να πληρώνεται από τον Μάρτιο σε 10 μηνιαίες δόσεις. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι θα ενσωματωθεί ο συμπληρωματικός φόρος στον κύριο και με την αλλαγή επί τα βελτίω των συντελεστών ο ΕΝΦΙΑ θα είναι «συνολικά (κατά 60-70 εκατ. ευρώ) μειωμένος κατά μόνιμο τρόπο για τους περισσότερους πολίτες». Σημειώνεται ότι ο «νέος ΕΝΦΙΑ» αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς στο πλαίσιο της 13ης αξιολόγησης, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, «πήγε πολύ καλά».

Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι επιδίωξη είναι να ανοίξει τον Μάρτιο η πλατφόρμα για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τηλεδιασκέψεις με τους εμπλεκόμενους φορείς (όπως ο ΕΦΚΑ κ.ά.), προκειμένου να ενσωματωθούν τα στοιχεία που διαθέτουν τον συγκεκριμένο μήνα. Ο φόρος θα αρχίσει να πληρώνεται από τον Ιούλιο, όπως και πέρυσι.

Παράλληλα, έως το τέλος του Φεβρουαρίου θα έχουν ολοκληρωθεί από την ΑΑΔΕ και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με τις αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων για τα «κουρεμένα» ενοίκια.

Ερωτηθείς για το εάν θα υπάρξουν πρόσθετες παρεμβάσεις για τις «επιστρεπτέες προκαταβολές» (η επιστροφή των ποσών από επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχει μετατεθεί για τον Ιούνιο), ο υπουργός είπε ότι «θα αξιολογήσουμε το επόμενο διάστημα ανάλογα με την πορεία των κρίσεων». Ενώ, για την επιδότηση του ρεύματος, ανέφερε πως θα συνεχιστεί από το αρμόδιο υπουργείο Ενέργειας και τον Φεβρουάριο και για όσο χρειαστεί.

Τέλος, σχετικά με αυτά που συνέβησαν λόγω της «Ελπίδας», αναφέρθηκε στη συγγνώμη που ζήτησε ο πρωθυπουργός και δήλωσε πως η κυβέρνηση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για καλύτερες δομές και καλύτερο συντονισμό.

