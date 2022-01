Οικονομία

Ιδιωτικός Τομέας - Άδεια ειδικού σκοπού: Πώς χορηγείται σε ασθενείς ή γονείς παιδιών που νοσούν

Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, τι γίνεται στην περίπτωση που αρρωστήσει ένα παιδί και στη συνέχεια και άλλο, ποιος πληρώνει την αποζημίωση. Οι νέες υπουργικές αποφάσεις.

Τον τρόπο χορήγησης των ειδικών αδειών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, όταν νοσούν από κορονοϊό είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους, κατ' εφαρμογή των άρθρων 61 και 62 του Ν. 4886/2022, που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ρυθμίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με δύο αποφάσεις.

Όσον αφορά στις νέες προβλέψεις σε περίπτωση νόσησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από κορονοϊό, τα βασικά σημεία της απόφασης είναι τα ακόλουθα:

1. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται, σε περίπτωση νόσησης από κορονοϊό, να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, όταν αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως πέντε εργάσιμων ημερών. Οι εργοδότες οφείλουν να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την τηλεργασία των εργαζομένων αυτών, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο 4.1 «δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας-έντυπο ειδικού σκοπού». Για την παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

2. Εφόσον η τηλεργασία δεν είναι εφικτή είτε λόγω της φύσης της εργασίας είτε λόγω της κατάστασης της υγείας του εργαζομένου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθένειας, λόγω νόσησης από κορονοϊό, για το ίδιο χρονικό διάστημα (έως πέντε εργάσιμες ημέρες). Για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας, όπως και του επιδόματος ασθενείας, αρκεί η απόδειξη του θετικού διαγνωστικού ελέγχου και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

3. Η ειδική άδεια ασθενείας χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια εργαζομένου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται, όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια. Μπορεί να παραταθεί ως κοινή άδεια ασθενείας μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

4. Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής άδειας, εφαρμόζονται οι παγίως ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα του εργαζομένου, χωρίς να ισχύουν οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις του φορέα στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος για παροχές ασθενείας.

5. Οι ημέρες της ειδικής άδειας ασθενείας δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο ανώτατο όριο των ημερών επιδότησης της ασθένειας από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ούτε στο ανώτατο όριο ημερών γνωμάτευσης των υγειονομικών οργάνων.

6. Το επίδομα ασθενείας χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας που ακολουθεί ο e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας ή ατυχήματος σε όλες τις περιπτώσεις. Η απόδειξη του θετικού διαγνωστικού ελέγχου αντλείται από τον e-ΕΦΚΑ, μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19, που τηρεί η ΗΔΙΚΑ. Αν το επίδομα ασθενείας δεν χορηγείται, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, ο αιτών συνυποβάλλει την απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου του ως δικαιολογητικό για την αίτησή του.

Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, λόγω νόσησης των παιδιών τους από κορονοϊό

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα σημαντικότερα σημεία της είναι τα εξής:

1. Δικαιούχοι των διευκολύνσεων είναι γονείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, λόγω νόσησης από κορονοϊό των παιδιών τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν μέχρι και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ΑμεΑ που, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

2. Οι γονείς εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως για χρονικό διάστημα έως πέντε εργάσιμων ημερών.

3. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή είτε λόγω της φύσεως της εργασίας είτε λόγω των ιδιαίτερων αναγκών φροντίδας που μπορεί να συνεπάγεται η νόσηση ενός παιδιού, κατά την κρίση του γονέα, οι γονείς εργαζόμενοι δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα (έως πέντε εργάσιμες ημέρες) να κάνουν χρήση ειδικής άδειας, λόγω νόσησης των τέκνων από κορονοϊό, που χορηγείται για τις τέσσερις πρώτες ημέρες απουσίας. Την πέμπτη ημέρα απουσίας μπορούν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

4. Για την παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

5. Η άδεια χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται, όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

6. Η άδεια χορηγείται µόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, πλην ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαριθμούνται στην απόφαση.

7. Σε περίπτωση νόσησης άλλου παιδιού, η άδεια μπορεί αναλόγως να παρατείνεται ή να χορηγείται εκ νέου, εφόσον τα διαστήματα δεν είναι συνεχόμενα.

8. Οι γονείς εργαζόμενοι, σε περίπτωση χορήγησης της ειδικής άδειας, λόγω νόσησης των παιδιών τους από κορονοϊό COVID-19, για τις τρεις πρώτες ημέρες αποζημιώνονται με τον ίδιο τρόπο που θα αποζημιώνονταν, εάν νοσούσαν και οι ίδιοι, κατ' εφαρμογή δηλαδή της πάγιας νομοθεσίας που ισχύει για όλες τις αναρρωτικές άδειες στον ιδιωτικό τομέα. Για την τέταρτη ημέρα, οι αποδοχές τους καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με πρόβλεψη για τους εργοδότες να τους επιστρέφεται το ποσό που έχουν καταβάλει προηγουμένως για τη συγκεκριμένη ημέρα στους εργαζόμενους. H πέμπτη ημέρα, εφόσον είναι κανονική άδεια, αποζημιώνεται πλήρως από τον εργοδότη.

9. Για την επιστροφή των αποδοχών των εργαζομένων που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (στοιχεία επιχείρησης, ΙΒΑΝ, στοιχεία εργαζομένων που έκαναν χρήση της ειδικής άδειας, μικτές αποδοχές κάθε εργαζομένου για την τέταρτη ημέρα αδείας, κ.ά.) στο Έντυπο Ε11.2Β΄ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

10. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και προχωρά στην πληρωμή, μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και διασταυρώσεων.

