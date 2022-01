Πολιτική

Αλέξιος Ράπανος: Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός της Πυροσβεστικής

Το βιογραφικό του νέου Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αλέξιο Ράπανο.

Τον Αντιστράτηγο Αλέξιο Ράπανο επέλεξε, την Πέμπτη, το ΚΥΣΕΑ για νέο αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στον αποστρατευθέντα Αντιστράτηγο Π.Σ. Στέφανο Κολοκούρη απονεμήθηκε ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία και ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του Π.Σ.

Βιογραφικό Νέου Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος του Χρήστου γεννήθηκε στο Πανόραμα Κορινθίας το 1965, είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1991 και το έτος 1998 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού.

Υπηρέτησε σε επιχειρησιακές και επιτελικές θέσεις ευθύνης ενώ το 2020 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και ανέλαβε χρέη Επιτελάρχη Πυροσβεστικού Σώματος.

Προήχθη σε όλους τους βαθμούς αξιωματικού κατ’ επιλογή, έλαβε ηθικές αμοιβές, ενώ τιμήθηκε με πολλά μετάλλια, παράσημα και δια μνημονεύσεις, μεταξύ άλλων του ανώτερου Ταξιάρχη της Τιμής, του ανώτερου Ταξιάρχη του Φοίνικα, Πυροσβεστικής Αξίας Α΄ Τάξης, του Αστέρα Αξίας και Τιμής και της Αξίας και Τιμής Α΄ Τάξης.

