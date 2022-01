Κοινωνία

“Ελπίδα” - Αττική: Εισαγγελική έρευνα για τις διακοπές ρεύματος

Εισαγγελέας για τις διακοπές ρεύματος στην Αττική, μετά τη «χιονοστιβάδα» καταγγελιών από πολίτες. Ανοικτό το ενδεχόμενο αποζημιώσεων από την Κυβέρνηση.

Ποινική έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία Πρωτοδικών για την πολυήμερη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες σπίτια στην Αθήνα μεσούσης της σφοδρής κακοκαιρίας.

Με αντικείμενο τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης του αδικήματος της διατάραξης λειτουργίας κοινωφελούς εγκατάστασης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση ώστε αν και εφόσον προκύπτουν ευθύνες να αποδοθούν σε κάθε υπεύθυνο.

Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση στάθηκαν όχι μόνο όσα δημοσιοποιούνται σε μέσα ενημέρωσης αλλά και καταγγελίες που -σύμφωνα με πληροφορίες- δέχθηκε η Εισαγγελία με δεκάδες τηλεφωνήματα πολιτών που ανέφεραν πως βρίσκονται δύο ή και τρία 24ωρα χωρίς ρεύμα και δυνατότητα θέρμανσης και χωρίς να μπορούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Απόστολος Ανδρέου.

Σκρέκας: πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν αποζημιώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«'Εχουμε δύο κατηγορίες προβλημάτων: η πρώτη να έχουν καταστραφεί ηλεκτρικές συσκευές από τις μεταβολές στην τάση, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ προσπαθεί να διορθώσει τις βλάβες και σε αυτήν η διαδικασία είναι απλή και η αποζημίωση είναι άμεση. Η δεύτερη, εξετάζουμε να δούμε αν θα μπορούμε να αποζημιώσουμε αυτούς που έχουν ταλαιπωρηθεί από την διακοπή ηλεκτροδότησης», ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξει σύντομα ένας μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης για περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης", ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.





