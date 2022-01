Πολιτική

Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος: Απόδοση τιμών από την Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Η ΠτΔ παρέστη σε εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Μηνύματα των κομμάτων με αφορμή την επέτειο.

«Το Ολοκαύτωμα μας αφορά όλους, όχι μόνον τον εβραϊκό λαό. Αποκαλύπτει, γυμνό, το πρόσωπο του κακού και θέτει σε συνεχή δοκιμασία την ηθική μας συνείδηση» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων στο Θησείο.

Η κ. Σακελλαροπούλλου, αφού κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων, υπογράμμισε ότι «Αποτίνουμε με δέος και συντριβή φόρο τιμής στα εκατομμύρια θύματα της ναζιστικής λαίλαπας» και επισήμανε ότι «Το σύνθημα "Ποτέ ξανά" μας καλεί να θυμόμαστε ενεργά, να μετατρέπουμε τη μνήμη σε πράξη. Να καλλιεργούμε την ιστορική γνώση. Να αναστοχαζόμαστε τις αιτίες που γέννησαν τον ναζισμό, τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και κάθε είδους φυλετικές, θρησκευτικές και κοινωνικές προκαταλήψεις. Να εργαζόμαστε με περισυλλογή για την αφύπνιση των συνειδήσεων και τη θωράκιση ενάντια στη ρητορική του μίσους. Να ενισχύουμε την κοινωνική φιλότητα και την αλληλεγγύη».

Μάλιστα, σημείωσε ότι «μόνον έτσι θα αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων που αμαυρώνουν τον πολιτισμό μας. Μόνον έτσι το "Ποτέ ξανά" θα αποκτήσει το πραγματικό νόημά του».

Αναφερόμενη στην επέτειο απελευθέρωσης του 'Αουσβιτς, τόνισε ότι «τιμάμε τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος - του πιο αποτρόπαιου γεγονότος του 20ου αιώνα, του μεγαλύτερου εγκλήματος που διέπραξε ο άνθρωπος, του πλέον οδυνηρού τραύματος στο σώμα της Ευρώπης».

Έκανε, επίσης, λόγο για «μια καταστροφή που υπερβαίνει τα όρια του λόγου. Μια ιδεοληπτική, συστηματική, ψυχρή γενοκτονία, που αφάνισε έξι εκατομμύρια Εβραίους και πολλούς άλλους συνανθρώπους μας στα κολαστήρια των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και στους ματωμένους ερημότοπους της κεντρικής Ευρώπης, κάτω από τα πυρά των χιτλερικών εκτελεστικών αποσπασμάτων. Ένα έγκλημα που στιγμάτισε ανεξίτηλα όχι μόνο τον δυτικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά και την ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ένα αδιανόητο συμβάν, την ουσία του οποίου καμιά κοινωνικο-ιστορική ανάλυση δεν είναι σε θέση να μεταδώσει, ακριβώς γιατί είναι απόλυτα απάνθρωπο. Μια "οντολογική σφαγή", όπως το ονόμασε ο Τζωρτζ Στάινερ».

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι «τιμάμε παράλληλα την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Για μας, τους Έλληνες, που χάσαμε δεκάδες χιλιάδες Εβραίους συμπατριώτες μας, χάνοντας ταυτόχρονα και ένα σημαντικό κομμάτι της πολυπολιτισμικής μας παράδοσης, η επέτειος επιτάσσει μνήμη και γνώση».

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι «πρέπει η νεότερη, ιδίως, γενιά, να μάθει τι πραγματικά συνέβη στα στρατόπεδα της φρίκης, πώς ξεθεμελιώθηκε ολόκληρη σχεδόν η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Κέρκυρας, αλλά και να εκτιμήσει τη θετική συνεισφορά κοινοτήτων, όπως η ζακυνθινή, στη σωτηρία των Εβραίων ή τους μηχανισμούς αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν στην Αθήνα και αλλού, αποτρέποντας την ολοκληρωτική εξάλειψη του εβραϊκού στοιχείου από την Ελλάδα».

Μηνύματα του πολιτικού κόσμου

Η Τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου επισημαίνει σε δήλωση της, «Η κόλαση δεν μπορεί να χωρέσει σε αναμνηστικά κείμενα. Η γλώσσα είναι ανεπαρκής για να περιγράψει τη θηριωδία. Πώς να αποδώσουν οι λέξεις, την ανθρώπινη διάσταση όλων αυτών που μπήκαν με ονοματεπώνυμο στα στρατόπεδα της φρίκης και βγήκαν αριθμοί χτυπημένοι σε ανθρώπινα μέλη ή έλιωσαν αποσυντιθέμενοι σε πτώματα και στάχτες, στους φούρνους και στους ομαδικούς τάφους. Η παγκόσμια γλώσσα μολύνθηκε από τη στιγμή που δημιούργησε τη λέξη Ολοκαύτωμα για να περιγράψει "το ανείπωτο". Η μνήμη έχει χρέος να πλύνει, να καθαρίσει ξανά και ξανά αυτή τη γκρίζα ζώνη της σύγχρονης ιστορία από το παράσιτο της αμνησίας. Για να μην επαναληφθεί. Για να μην εδραιωθεί η ιεροσυλία της άρνησης του Ολοκαυτώματος. Για να τσακιστούν οι λεκτικοί υπαινιγμοί του αντισημιτισμού. Για να μην χαρακτηριστούν και άλλοι λαοί «αποδιοπομπαίοι τράγοι», για κάθε δεινό που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και οδηγηθούν και αυτοί στο μέλλον σε κρεματόρια. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε για το Ολοκαύτωμα με λείες γωνίες, χωρίς να σκεφτόμαστε πραγματικά και με δέος το Ολοκαύτωμα; Εμείς κάθε μέρα και κυρίως σήμερα, θα θυμόμαστε συγκλονισμένοι, ότι στις 27 Γενάρη τού 1945 ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε τους κρατούμενους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης τού Άουσβιτς».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος και την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος δήλωσε «η βαρβαρότητα του Ολοκαυτώματος θα στοιχειώνει για πάντα την ανθρωπότητα. Η διατήρηση της μνήμης των εκατομμυρίων θυμάτων, ανάμεσά τους και των Ελλήνων Εβραίων απαιτεί να υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι στους αρνητές της ιστορίας. Ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη, απέναντι στην αναζωπύρωση της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού πρέπει να είναι καθημερινός και συνεχής».

Η Ελληνική Λύση από την πλευρά της αναφέρει «77 χρόνια από την αποκάλυψη του μέγιστου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, του Ολοκαυτώματος, αποτίουμε φόρο τιμής στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων, των Ελλήνων Εβραίων, τιμώντας παράλληλα τους επιζήσαντες της Shoah, όπως και τους Ισραηλίτες - θύματα της μεγάλης σφαγής στην Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική που ακολούθησε. 77 ολόκληρα χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς-Μπιρκενάου, οφείλουμε να συντρίψουμε το φάντασμα του ναζισμού, και του αντισημιτισμού, που φαίνεται να επανακάμπτει και να αντιμετωπίσουμε τις δολοφονικές εκφάνσεις του, είτε φέρουν την σβάστικα είτε την ημισέληνο. Ειδικά εμείς οι Έλληνες, που υπήρξαμε διαχρονικά θύματα γενοκτονιών έχουμε ιερό χρέος να συνεχίσουμε να μαχόμαστε ενάντια στην βαρβαρότητα και να κρατούμε τις Θερμοπύλες του πολιτισμού μας, όπως έπραξαν οι πρόγονοι μας μέσα στις χιλιετίες. Ποτέ πια ναζισμός, ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια ολοκληρωτισμός».

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωση του σημειώνει «Στις 27 Ιανουαρίου 1945 ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το Άουσβιτς - Μπίρκεναου, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του ναζιστικού καθεστώτος. Έκτοτε η μέρα αυτή αποτελεί τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος και συνιστά μια διαρκή υπόμνηση για τα μεγαλύτερα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ποτέ στην ιστορία, σε βάρος της ανθρωπότητας. Σήμερα 77 χρόνια μετά, με τα νεοναζιστικά μορφώματα να ξεπηδούν και πάλι στην Ευρώπη, με τον ρατσισμό, την μισαλλοδοξία και την ακροδεξιά να "αγκαλιάζονται" και πάλι από την κυρίαρχη ιδεολογία και με τις δηλητηριώδεις ιδέες αυτές να ποτίζουν και πάλι την κοινωνία που φτωχοποιείται και εξαθλιώνεται, ο αγώνας μας απέναντι στο απάνθρωπο και σκληρό πρόσωπο του φασισμού πρέπει να είναι εντατικός και ανυποχώρητος. Να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στα τείχη του μίσους, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της φυσικής και ψυχικής εξόντωσης και στις ιδέες της απανθρωπιάς, μαζί με όσους άμεσα ή έμμεσα επωάζουν το αυγό του φιδιού, να σηκώσουν κεφάλι».

