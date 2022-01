Οικονομία

Εξαγωγές προς την Τουρκία: Αύξηση 39%

Η θέση της Τουρκίας στις χώρες προορισμού των ελληνικών προϊόντων και τα έσοδα που αποκόμισε η χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, (έως 31/09/2021, και εκτιμήσεις του ΕΤΕΕ για το τελευταίο τρίμηνο), οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία αυξήθηκαν σε ποσοστό 39%, φτάνοντας στα τέλη του έτους 2021 το 1,8 δις ευρώ.

Η Τουρκία πλέον κατατάσσεται στην 5η θέση ως χώρα προορισμού των ελληνικών προϊόντων.

Επίσης, οι ελληνικές εισαγωγές τουρκικών προϊόντων, σημείωσαν αύξηση της τάξης του 46%, φτάνοντας στο ύψος των 2,3 δις ευρώ.

Η Τουρκία κατατάσσεται στη 8η θέση των χωρών προμηθευτών μας.

Το εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών παραμένει ελλειματικό για την Ελλάδα, ενώ το συνολικό εμπόριο έφτασε τα 4 δις ευρώ.

Το έτος 2020 οι ελληνικές εξαγωγές έφτασαν το 1,3 δις ευρώ, ενώ οι εισαγωγές στο 1,5 δις ευρώ.

«Συνεπώς, το συνολικό εμπόριο Ελλάδος - Τουρκίας για το έτος 2020 έφτασε τα 2,8 δις ευρώ.

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις του έτους 2021 με την προηγούμενη χρονιά, διαπιστώνουμε ότι το συνολικό εμπόριο αυξήθηκε περίπου 40%, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΕΕ, Παναγιώτης Κουτσίκος.

Οι Εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, παρόλα τα πολιτικά προβλήματα, έφτασαν τα 4 δις ευρώ και επανήλθαν στα επίπεδα του έτους 2016.

