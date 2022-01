Life

“Η Φάρμα”: η Σάσα και η επιλογή του 2ου Μονομάχου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατρεπτικό και άκρως ενδιαφέρον και το αποψινό επεισόδιο με όσα γίνονται στην φάρμα του ΑΝΤ1.

Μετά την επιλογή του Νεόφυτου να είναι η Σάσα η 1η ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ, οι παρασκηνιακές συζητήσεις στη «ΦΑΡΜΑ» μεταξύ των παικτών για το ποιος θα είναι ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ… δίνουν και παίρνουν.

Ποιος θα βγει στον «ντάκο» από την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ; Ποιον θα επιλέξουν οι παίκτες για αντίπαλο της Σάσας; Ανίτα, Νάιρα ή Κουτσαβάκη; Όλα θα κριθούν απόψε!

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, γίνονται συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο 2ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ.

Η Σάσα πιστεύει ότι θα βάλουν απέναντί της την Ανίτα, επειδή κάνει παρέα μαζί της, κάτι που έχει ήδη συζητηθεί μεταξύ της Αθανασίας και του Νεόφυτου.



Αυτοί, βέβαια, πιστεύουν ότι η Σάσα μπορεί να επηρεάσει τους υπόλοιπους και να επιλέξουν τη Νάιρα που είναι «περισσότερο στα κυβικά της».



Και φυσικά από το κάδρο δεν λείπει και ο Κουτσαβάκης.



Η Ανίτα είναι πολύ στενοχωρημένη με αυτά που ακούει από τη Σάσα, και δηλώνει ότι δεν πειράζει να βγει 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ. Η ψήφος, όμως, που θα την πειράξει περισσότερο είναι εκείνη της Νάιρα.

Το κάθε «στρατόπεδο» προσπαθεί να «μετρήσει» τις ψήφους για να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.



Η Ανίτα ενημερώνει τη Νάιρα ότι θα την πειράξει αν την ψηφίσει, και η Νάιρα της λέει ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να προστατέψει τον εαυτό της, μια συμβουλή που της έχει δώσει η Αθανασία. Η κουβέντα συνεχίζεται και, λίγο πριν την ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, η Ανίτα προτείνει στη Νάιρα να αλληλοψηφιστούν.



Θα ακολουθήσουν αυτή τη στρατηγική; Είναι η σωστή; Ή θα έπρεπε να ψηφίσουν τον Κουτσαβάκη για να τη «γλυτώσουν» και οι δύο;



Πριν την ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ στον ΑΧΥΡΩΝΑ, μια μεγάλη συζήτηση προηγείται, και εκεί αποκαλύπτονται τα συναισθήματα μεταξύ των παικτών, όπως και οι διαθέσεις τους. Η Αθανασία δηλώνει ξεκάθαρα ότι θέλει να φύγει η Σάσα.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ θα είναι ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο κοριτσιών ή 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ θα ψηφιστεί ο Κουτσαβάκης;

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Χαλάρωση μέτρων στην εισήγηση της Επιτροπής

“Το Πρωινό” - Καίτη Φίνου: γνωστός ηθοποιός με πήρε τηλέφωνο και… αυνανιζόταν (βίντεο)

Βιασμός ανήλικης - Ιερέας στον ΑΝΤ1: αδίκως διασύρομαι, δεν την “πείραξα” (βίντεο)