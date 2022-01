Life

“Ήλιος”: Μπουγιούρης και Κάππας στο καστ της σειράς (εικόνες)

Δυναμική είσοδος για ακόμη δύο ήρωες της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης και ο Κωνσταντίνος Κάππας έχουν ενταχθεί στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Ήλιος», ενσαρκώνοντας τους ρόλους του Αχιλλέα Φωτιάδη και του Γιώργο Σαρρή.

Αχιλλέας Φωτιάδης (Παναγιώτης Μπουγιούρης)

Ο Αχιλλέας είναι ένας επιτυχημένος ψυχίατρος που αναλαμβάνει, με την προτροπή της Αθηνάς, να βοηθήσει τον Στέφανο στη φυλακή. Έχει τη δύναμη να αναλάβει κάτι δύσκολο και κερδίζει την εμπιστοσύνη του Στέφανου, αλλά και το ενδιαφέρον της Αθηνάς που προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της μετά την προδοσία που βίωσε. Όμως η όποια σχέση του Αχιλλέα με την Αθηνά εμποδίζεται από την ίδια συνθήκη που τη δημιούργησε, τόσο για λόγους δεοντολογικούς, όσο και γιατί ο κίνδυνος δεν έχει περάσει…

Γιώργος Σαρρής (Κωνσταντίνος Κάππας)

Ο μεγάλος αδερφός του Νικήτα. Το «καλό παιδί» της οικογένειας, σε αντίθεση με τον Νικήτα που πολύ γρήγορα είδε την πόρτα του σπιτιού του να κλείνει για πάντα, αφήνοντάς τον απ’ έξω. Απομακρυσμένα για καιρό τα δυο αδέρφια, βρίσκονται ξανά και η σχέση τους ακροβατεί ανάμεσα στα μυστικά και τα ψέματα που ειπώθηκαν παλιά και θα ειπωθούν και τώρα. Η αδερφική αγάπη δοκιμάζεται από αδυναμίες που δεν άλλαξαν με τα χρόνια και από τα ίδια ερωτήματα που μπαίνουν ξανά, καθώς τα όρια της αφοσίωσης και της εκμετάλλευσης αποδεικνύονται δυσδιάκριτα.

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο στις 17:30

Η Αλίκη αναστατώνεται όταν αντιλαμβάνεται ότι η Αζίζα κινδυνεύει ακόμη και μέσα στο σπίτι της. Ο Δημήτρης συνεχίζει την προσπάθεια να βρει τη μητέρα της μικρής, αλλά είναι φανερό πως οι συγκάτοικοί της κάτι φοβούνται και δεν μιλάνε. Την ίδια στιγμή, δηλώνεται η εξαφάνιση ενός δημοσιογράφου που φαίνεται να εμπλέκεται στην ιστορία της μικρής. Η Λήδα προσπαθεί να πείσει τον Νικήτα να μιλήσει στον αδελφό του. Η Αλίκη βρίσκει τη γυναίκα στην οποία είχε εμπιστευθεί την Αζίζα η μητέρα της. Η Νέλλη, στην άρνηση του Μιχάλη να της πει τι έχει συμβεί, αποφασίζει να το μάθει μόνη της και βρίσκει τον Σπύρο… Η αλήθεια που θα μάθει απ’ αυτόν θα ανατρέψει ό,τι πίστευε μέχρι τώρα για τον Μιχάλη.

