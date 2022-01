Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: μαγευτικό επεισόδιο το Σάββατο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Aπό oriental χορογραφίες και “αέρα” Ζωζώς Σαπουντζάκη, μέχρι μια 14χρονη που χωρίς να έχει κάνει μαθήματα φωνητικής θα ερμηνεύσει Mariah Carey!

Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου το διασημότερο σόου στον πλανήτη έρχεται στις 20:00 στον ΑΝΤ1 με τους Γρηγόρη Αρναούτογλου, Τάκη Ζαχαράτο, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα σε μεγάλα κέφια και τους Νικόλα Ράπτη και Σταύρο Σβήγκο σε θέσεις… μάχης!

Οι οντισιόν συνεχίζονται και οι κριτές αναζητούν διαγωνιζόμενους που αξίζει να περάσουν στους φετινούς ημιτελικούς του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» και να βρεθούν πιο κοντά στη διεκδίκηση του επάθλου των 50.000 ευρώ. Ποιοι θα καταφέρουν να εντυπωσιάσουν κριτική επιτροπή και κοινό και ποιος θα πάρει ένα συγκλονιστικό Golden Buzzer;

Μία τραγουδίστρια έρχεται στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» για να… σφυρίξει, μία χορεύτρια oriental δηλώνει έτοιμη να καταπλήξει, τα μαγικά κόλπα δύο διαγωνιζομένων θα μας κάνουν να σαστίσουμε, αλλά και να γελάσουμε, ενώ μία έφηβη θα αφήσει άφωνους κριτές και κοινό με την ερμηνεία της. Μία χορογραφία εμπνευσμένη από τη «Βασίλισσα τη Νύχτας» ξεσηκώνει τον Τάκη Ζαχαράτο, ένα κωμικό τρίο βάζει φωτιά στη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», ενώ ένας σολίστ της κρητικής λύρας παίζει από Μότσαρτ μέχρι Βιβάλντι.

Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ των κριτών. Ένα Golden Buzzer, πολλών… καρατιών! Τόλμη, συγκίνηση, φαντασία και αισιοδοξία σε ένα επεισόδιο συναρπαστικό!

Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου στις 20:00 έχουμε ραντεβού με το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» που θα μας χαρίσει για άλλη μια βραδιά στιγμές με ψυχή, πάθος, δύναμη, έκφραση και όνειρο!

#GGT

Instagram: @greecegottalent

Facebook: @GreeceGotTalent

Twitter: @GreeceGotTalent

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Showrunner : Περικλής Ασπρούλιας

Περικλής Ασπρούλιας Σκηνοθεσία : Περικλής Βούρθης

: Περικλής Βούρθης Βοηθός Σκηνοθέτης : Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου

: Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου Αρχισυνταξία : Νίκος Νάνος

: Νίκος Νάνος Οργάνωση Παραγωγής : Δημήτρης Κοντογιάννης

: Δημήτρης Κοντογιάννης Διεύθυνση Παραγωγής: Μιχάλης Στεφάνου