Αττική: Σχολεία κλειστά και τηλεκπαίδευση την Παρασκευή

Η αόοφαση των Δημάρχων και του Περιφερειάρχη Ατττικής για τα σχολεία.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης μετά από διαβούλευση με τους Δημάρχους της Αττικής και αφού αξιολογήθηκαν οι δυσκολίες που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Αττικής συμφωνήθηκε ομόφωνα, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν τίθεται ζήτημα πρόσβασης λόγω καιρικών συνθηκών, να μην πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αττική ούτε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη με δεδομένο ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών στο σύνολο των περιοχών της Αττικής, ενώ υπάρχουν σημαντικά ζητήματα μετακίνησης, τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών, από και προς τα σχολεία.

Να σημειωθεί ότι η λειτουργία ή μη των βρεφονηπιακών σταθμών αποτελεί ευθύνη των δήμων οι οποίοι και θα ενημερώσουν άμεσα τους ενδιαφερόμενους.

Έτσι, όπως ήδη έχει προαναγγείλει το Υπ. Παιδείας, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση και την Παρασκευή στην Αττική.

