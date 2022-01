Οικονομία

“Εξοικονομώ 2021”: Παράταση για τις αιτήσεις

Παρατείνεται η ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Παρατείνεται κατά 15 ημέρες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων του «Εξοικονομώ 2021», ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λόγω των έκτακτων συνθηκών στη δημόσια διοίκηση που έχουν προκαλέσει η μετάλλαξη Όμικρον της Covid-19 και τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι στις 15 Φεβρουαρίου 2022 για τις αιτήσεις μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων (αντί για τις 31 Ιανουαρίου 2022).

