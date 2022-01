Κοινωνία

“Ελπίδα”: τηλεργασία στο Δημόσιο και την Παρασκευή

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εργασία των δημοσίων υπαλλήλων την Παρασκευή.

Με τηλεργασία θα λειτουργήσει και αύριο Παρασκευή το Δημόσιο για τους υπαλλήλους που λόγω της χιονόπτωσης των τελευταίων ημερών είναι δύσκολη η μετακίνησή τους στον τόπο εργασίας τους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, όσοι υπάλληλοι δεν δύναται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, η προσέλευσή τους στην έδρα της υπηρεσίας τους θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα γίνει με όρους ασφάλειας, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η βραδεία προσέλευσή τους θα πρέπει να θεωρηθεί δικαιολογημένη.

Δικαιολογημένη θα είναι και η απουσία υπαλλήλων που τα καθήκοντά τους δεν μπορούν να ασκηθούν με τηλεργασία και η προσέλευσή τους στην υπηρεσία είναι αντικειμενικά αδύνατη.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι τα παραπάνω δεν αφορούν εργαζομένους σε υπηρεσίες αιχμής, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

