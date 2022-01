Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΜΑ: Έγκριση για το χάπι της Pfizer

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τα εμβόλια στόχος για τις φαρμακευτικές εταιρείες ήταν η δημιουργία χαπιού για τον κορονοϊό.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνιστά άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το αντιϊκό χάπι κατά της COVID-19 της Pfizer, το «Paxlovid», που χορηγείται από το στόμα.

Η επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων του EMA (CHMP) συνέστησε την έγκριση του Paxlovid για τη θεραπεία από την COVID-19, σε ενήλικες που δεν χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο και που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΜΑ, το «Paxlovid» είναι το πρώτο αντιικό φάρμακο που χορηγείται από το στόμα και συνιστάται στην ΕΕ για τη θεραπεία της COVID-19. Περιέχει δύο δραστικές ουσίες, το PF-07321332 και τη ριτοναβίρη, σε δύο διαφορετικά δισκία. Το PF-07321332 δρα μειώνοντας την ικανότητα του SARS-CoV-2 (του ιού που προκαλεί την COVID-19) να πολλαπλασιάζεται στο σώμα, ενώ η ριτοναβίρη παρατείνει τη δράση του PF-07321332 επιτρέποντάς του να παραμείνει περισσότερο στο σώμα σε επίπεδα που επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό του ιού.

Καταλήγοντας στο συμπέρασμά της, η επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων του ΕΜΑ αξιολόγησε δεδομένα από μια μελέτη που περιελάμβανε ασθενείς με COVID-19 που έδειξαν ότι η θεραπεία με Paxlovid μείωσε σημαντικά τις νοσηλείες ή τους θανάτους σε ασθενείς που έχουν τουλάχιστον μία υποκείμενη πάθηση και έχουν κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από την COVID-19. Η ανάλυση έγινε σε ασθενείς που έλαβαν Paxlovid ή εικονικό φάρμακο (εικονική θεραπεία) εντός 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων COVID-19 και οι οποίοι δεν έλαβαν, ούτε αναμενόταν να λάβουν, θεραπεία με αντισώματα. Κατά τη διάρκεια του μήνα που ακολούθησε τη θεραπεία, το 0,8% (8 στους 1.039) των ασθενών που έλαβαν Paxlovid νοσηλεύτηκαν για περισσότερες από 24 ώρες, σε σύγκριση με το 6,3% (66 από τους 1.046) των ασθενών που έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Δεν υπήρξαν θάνατοι στην ομάδα Paxlovid και υπήρξαν 9 θάνατοι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Η πλειονότητα των ασθενών στη μελέτη είχαν μολυνθεί με την παραλλαγή Delta. Με βάση εργαστηριακές μελέτες, το Paxlovid αναμένεται επίσης να είναι δραστικό έναντι της Omicron και άλλων παραλλαγών.

«Το προφίλ ασφάλειας του Paxlovid ήταν ευνοϊκό και οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γενικά ήπιες», επισημαίνει ο ΕΜΑ. Ωστόσο, προσθέτει ότι είναι γνωστό ότι το ritonavir επηρεάζει τη δράση πολλών άλλων φαρμάκων και οι προειδοποιήσεις και οι συμβουλές έχουν συμπεριληφθεί στις πληροφορίες προϊόντος του Paxlovid. Επιπλέον, η εταιρεία έχει παράσχει ένα εργαλείο αλληλεπίδρασης φαρμάκων στον ιστότοπό της το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω ενός κωδικού QR που περιλαμβάνεται στις πληροφορίες του προϊόντος και στο εξωτερικό κουτί. Θα σταλεί επιστολή σε σχετικές οργανώσεις επαγγελματιών υγείας για να τους υπενθυμίσει περαιτέρω το θέμα.

Η επιτροπή ανθρωπίνων φαρμάκων του ΕΜΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη του φαρμάκου είναι μεγαλύτερα από τους κινδύνους για την εγκεκριμένη χρήση και τώρα θα στείλει τις συστάσεις της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ταχεία απόφαση που θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Χαλάρωση μέτρων στην εισήγηση της Επιτροπής

Αττική: Σχολεία κλειστά και τηλεκπαίδευση την Παρασκευή

Βιασμός ανήλικης - Ιερέας στον ΑΝΤ1: αδίκως διασύρομαι, δεν την “πείραξα” (βίντεο)