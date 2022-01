Οικονομία

Πέθανε ο Παντελής Παντελιάδης

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Παντελή Παντελιάδη. Σε στενό οικογενειακό κύκλο το "τελευταίο αντίο".

Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του Ομίλου METRO, Παντελής Παντελιάδης. Σε σχετική ανακοίνωση η METRO επισημαίνει:

«Με αίσθημα βαθιάς θλίψης, ανακοινώνουμε σήμερα το θάνατο του ιδρυτή του Ομίλου μας Παντελή Παντελιάδη.

Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας στο λιανεμπόριο της χώρας, ο Παντελής Παντελιάδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Παιδί μίας φτωχής και πολύτεκνης οικογένειας, δούλευε πάντα σκληρά πρεσβεύοντας ότι 'όλα γίνονται με αγάπη και πολλή δουλειά'.

Φοίτησε στο Γυμνάσιο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Βιέννη και στο Αμβούργο μαζί με τη σύντροφο της ζωής του Ουρανία με την οποία δημιούργησαν μαζί το 1974 την ΟΠΤΙΜΑ και το 1976 τη METRO εισάγοντας ουσιαστικά για πρώτη φορά το θεσμό των Cash & Carry στην Ελλάδα.

Η επιχειρηματική του πορεία, τα επιτεύγματά του, αλλά και κυρίως το όραμα και οι αδιαπραγμάτευτες αξίες που πρέσβευε σε όλη τη ζωή του, θα συνεχίσουν να μας εμπνέουν και να αποτελούν σημείο αναφοράς για όλους εμάς που τον τιμούμε σήμερα και εργαζόμαστε στην εταιρεία που εκείνος δημιούργησε!

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.

Αντί στεφάνων η οικογένεια παρακαλεί όποιος επιθυμεί να συνεισφέρει στη μνήμη του στο έργο ανασχεδιασμού της βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείου Ιερισσού Χαλκιδικής.

Θα τον θυμόμαστε πάντα όλοι μας με αγάπη, σεβασμό και βαθιά ευγνωμοσύνη».

