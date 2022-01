Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέκκας για κλιματική αλλαγή: δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιχειρησιακά σχέδια για τα προβλήματα που προκαλεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ευθύμιος Λέκκας για τα προβλήματα που προκάλεσε στους δρόμους της Αττικής η κακοκαιρίας «Ελπίδα».

Για την επιστημονική του εμπειρία αποκλεισμένος μέσα στην Αττική Οδό επί τρεις ώρες και τα συμπεράσματα που έβγαλε μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

«Μία παράμετρος είναι τα μηχανήματα που δεν υπήρχαν. Έμεινα για 3 ώρες και έμεινα για ερευνητικούς σκοπούς. Δεν υπήρχαν μηχανήματα και δεν λειτουργούσε καμία λωρίδα», απάντησε ως προς το τι έφταιξε για τα όσα συνέβησαν.

Και συμπλήρωσε πως «δεν υπήρχε καμία ενημέρωση ούτε στα διόδια, ούτε στις πινακίδες».

Το σημαντικότερο, ωστόσο είναι όπως είπε, πως «η Αττική Οδός έχει τεράστια τρωτότητα σε φυσικές καταστροφές, γιατί στο χώρο μεταξύ των εξόδων δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής, ούτε προσφοράς βοήθειας. Αυτά συνθέτουν ένα τεράστιο πρόβλημα».

Απαντώντας όμως στην παρατήρηση πως προκλήθηκαν ανάλογα σκηνικά και σε άλλους δρόμους, όπως η Μεσογείων και η Μαραθώνος, επεσήμανε ότι, «δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων. Ο νόμος εφαρμόζεται μερικώς, δεν έχουμε κάνει ανάλυση των κινδύνων και κάθε φορά αντιμετωπίζουμε νέα φαινόμενα».

Και κατέληξε πως «δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιχειρησιακά σχέδια για τα προβλήματα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή».

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική: Σχολεία κλειστά και τηλεκπαίδευση την Παρασκευή

Βιασμός ανήλικης - Ιερέας στον ΑΝΤ1: αδίκως διασύρομαι, δεν την “πείραξα” (βίντεο)

Κορονοϊός: Θετικός ο Μάριος Θεμιστοκλέους