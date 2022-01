Κοινωνία

Παγκράτι - Διαρροή αερίου: Έληξε ο συναγερμός (βίντεο)

Συναγερμός είχε σημάνει από το μεσημέρι για διαρροή φυσικού αερίου στο Παγκράτι.

Οι βλάβες που προκλήθηκαν το μεσημέρι στο Παγκράτι, αποκαθίστανται ενώ δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την περιοχή από τη διαρροή του φυσικού αερίου που σημειώθηκε.

Τα παραπάνω επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της ΕΔΑ Αττικής. Οι ίδιες πηγές δηλώνουν ότι η βλάβη προκλήθηκε από αντίστοιχη βλάβη, στο σημείο, του δικτύου της ΕΥΔΑΠ.

Στην περιοχή έχει διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου από την πρώτη στιγμή της διαρροής και ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 13.50 το μεσημέρι για το συμβάν και άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ είχε εκκενωθεί και η γύρω περιοχή.

