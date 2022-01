Αθλητικά

Πέδρο Μαρτίνς - Ολυμπιακός: "Ερυθρόλευκος" για ακόμη δύο χρόνια

Για ακόμη δύο χρόνια θα βρίσκεται στον πάγκο των Πειραιωτών ο πορτογάλος προπονητής.

Μέχρι το 2024 φαίνεται ότι θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού ο Πέδρο Μαρτίνς.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Πέδρο Μαρτίνς ανανέωσαν τη συνεργασία τους για άλλα δύο χρόνια. Οι υπογραφές στο συμβόλαιο μπήκαν λίγο πριν τις 20:30, ανάμεσα στον πρόεδρο της πειραϊκής ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι αρκετά αγαπητός από τους φιλάθλους της ομάδας καθώς έχει 131 νίκες, 34 ισοπαλίες και 31 ήττες στα 196 παιχνίδια του στον Ολυμπιακό.

