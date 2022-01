Πολιτική

Πρόταση μομφής – Ανδρουλάκης: υπερψηφίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εκλογές

Η θέση του επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής προκάλεσε την αντίδραση τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

To Kίνημα Αλλαγής θα υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν θα συμμετάσχει στα μικροκομματικά παιχνίδια που επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας. Τη θέση αυτή εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος , Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, «ο κ. Τσίπρας ψάχνει σωσίβιο και δίνει σωσίβιο στον κ. Μητσοτάκη. Ψηφίζουμε την πρόταση μομφής, καταδικάζοντας την ανεπάρκεια Μητσοτάκη, αλλά δεν μπαίνουμε στα παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.

«Είναι προφανές ότι δεν θα παράσχουμε καμία στήριξη στην κυβέρνηση. Απεδείχθη ότι η θεωρία του κ. Μητσοτάκη ότι είναι αποτελεσματική κυβέρνηση, κατερρίφθη. Θα στηρίξουμε την πρόταση αυτή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε στα εσωκομματικά παιχνίδια του κ. Τσίπρα» είπε.

Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κατέστησε σαφές ότι δεν θα διευκολύνει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στις μικροκομματικές του σκοπιμότητες, ωστόσο τόνισε ότι «αξιολογούμε αρνητικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και γι' αυτό θα ψηφίσουμε την πρόταση μομφής».

Μίλησε για αναξιοπιστία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως ο κ. Τσίπρας πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι δεν ζητά εκλογές λόγω πανδημίας και έσπευσε να αλλάξει γνώμη. «Με 100 πολίτες να πεθαίνουν καθημερινά, θεωρώ αδιανόητο και ανήθικο να ζητάς εκλογές» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο επίμονο ερώτημα αν ο ίδιος συμφωνεί με τις πρόωρες εκλογές.

Επίσης απέρριψε το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η εντολή που πήρε, με την εκλογή του, είναι για αυτόνομη πορεία του ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας πως «γνώριζε από ημερών την κακοκαιρία και απεδείχθη απολύτως απροετοίμαστη». Διαφώνησε πλήρως με την απόφαση της κυβέρνησης να χαλαρώσουν τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. «Είμαστε 16οι σε εμβολιασμό πανευρωπαϊκά, είναι λάθος το μήνυμα που στέλνουμε ότι ξεπεράσαμε με την πανδημία» σημείωσε.

Νέα Δημοκρατία: εξαιρετικά δύσκολη η αυτόνομη πορεία όταν δεν μένει στο σύνθημα

Δηκτική για την θέση του προέδρου του Κινήματος Αλλαγής να υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης είναι η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα τονίζει τα εξής:

"Ακούσαμε απόψε τον κ.Ανδρουλάκη, από τη μία να λέει ότι το ΚΙΝΑΛ υπερψηφίζει την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης και από την άλλη να υποστηρίζει ότι δεν είναι ώρα τώρα να γίνουν εκλογές. Το πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο μόνο ο ίδιος το ξέρει. Τελικά η αυτόνομη πορεία αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη όταν δεν μένει σύνθημα, αλλά πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη".

Νάσος Ηλιόπουλος: Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα

«Η κοινωνία πληρώνει ακριβά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πολιτικά σελίδα», δήλωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος, παραθέτοντας τους λόγους που οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί για «αποτυχία σε όλες τις κρίσεις».

«Πρώτα απ' όλα έχουμε την πανδημία. Συνεχίζει η χώρα να είναι δύο φορές πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ σε απώλειες αναλογικά με τον πληθυσμό», «ήδη μέσα στο Γενάρη -το μήνα που βαφτίσανε τελευταίο μήνα της πανδημίας- μετράμε 2.293 απώλειες», είπε μιλώντας στον ρ/σ «Alpha 9.89». Αναφορικά με την ακρίβεια υπογράμμισε: ότι «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στις τρεις πιο ακριβές χώρες στην ευρωζώνη στην τιμή του ρεύματος, ενώ είμαστε η μοναδική χώρα στην ευρωζώνη στην οποία ο βασικός μισθός παραμένει πιο κάτω από ό,τι ήταν το 2010». Επιπλέον μίλησε για «ξεκάθαρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών», αναφέροντας ότι «ζούμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, μια κυβέρνηση που διαρκώς δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό της». Σχολίασε ότι «για μια εβδομάδα ακούγαμε για τον δήθεν πανέτοιμο κρατικό μηχανισμό και είδαμε τελικά τι συνέβη». Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ακόμα και στο νοσοκομείο Σωτηρία, έμειναν ασθενείς χωρίς φαγητό». Σχολίασε επίσης ότι «η κυβέρνηση έδινε συγχαρητήρια στον εαυτό της και το καλοκαίρι, που κάηκε η μισή χώρα με 2 μποφόρ».

Τέλος, σημείωσε ότι «υπάρχει επίσης το θέμα της Δημοκρατίας και των θεσμών». Επ' αυτού είπε ότι «όταν έχουμε το νούμερο 2 της κυβέρνησης, τον κ. Γεραπετρίτη, να συνομιλεί με έναν υπόδικο και να τον ενημερώνει για το νομοθετικό έργο, υπάρχει πλέον άρωμα βαθιάς θεσμικής παρακμής» και πως «ήταν ο ίδιος ο κ. Βρούτσης, ο πρώην υπουργός Εργασίας, ο οποίος κατήγγειλε πως ο κ. Φουρθιώτης μπήκε με μπράβους στο Υπουργείο του».

Σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά του Κινήματος Αλλαγής και ειδικά του Νίκου Ανδρουλάκη, ζητώντας του εξηγήσεις.

Καλοδεχούμενη η υπερψήφιση της πρότασης μομφής από το ΚΙΝΑΛ. Περιμένουμε να εξηγήσει στους πολίτες ωστόσο, αφού καταψηφίζει την αποτυχημένη κυβέρνηση της Δεξιάς, γιατί δεν θέλει εκλογές. Και να καταψηφίζει την κυβέρνηση και να ζητάει την παραμονή του κ. Μητσοτάκη, δεν γίνεται. — Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) January 27, 2022

