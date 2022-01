Κόσμος

ΗΠΑ - Ανώτατο Δικαστήριο: ιστορική πρόταση Μπάιντεν για μαύρη δικαστή

Μία ιστορική στιγμή για τις ΗΠΑ καθώς ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα προτείνει όπως επιβεβαίωσε για πρώτη φορά μαύρη γυναίκα για το αξίωμα αυτό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι θα προτείνει, για πρώτη φορά στην ιστορία, μια μαύρη γυναίκα για το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, προκειμένου να αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα προοδευτικό δικαστή Στίβεν Μπράιερ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, ο οποίος έδωσε αυτήν την υπόσχεση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, διευκρίνισε, σε δηλώσεις που έκανε από τον Λευκό Οίκο, ότι δεν έχει λάβει την τελική απόφασή του και θέλει να την δημοσιοποιήσει «στα τέλη Φεβρουαρίου».

Συμπλήρωσε ότι για δύο πράγματα είναι βέβαιος: «Το άτομο που θα προτείνω θα έχει προσόντα, προσωπικότητα, εμπειρία και μια εξαιρετική ακεραιότητα. Και αυτό το πρόσωπο θα είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που θα προταθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ».

Ένας μαύρος δικαστής, ο Κλάρενς Τόμας, κατέχει αυτή τη στιγμή μια έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο μετρά εννέα ισόβια μέλη.

Εκ των 115 δικαστών που κατείχαν μια έδρα στους κόλπους του δικαστηρίου μετά την ίδρυσή του, υπήρξαν μόνο 5 γυναίκες, τέσσερις λευκές και μία ισπανόφωνη και δύο μαύροι άνδρες.

Μετά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, ο Τζο Μπάιντεν, που εκλέχθηκε με τη στήριξη των μαύρων ψηφοφόρων, επιδιώκει να αυξήσει την ποικιλομορφία στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της χώρας.

Σήμερα, εξήρε τον δικαστή Μπράιιερ, ηλικίας 83 ετών, εκ των οποίων τα 28 στους κόλπους του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Είναι ένας παραδειγματικός δικαστής, δίκαιος, ευγενικός προς τους συναδέλφους του, συνετός ως προς το σκεπτικό του», «που εργάστηκε αδιάκοπα προκειμένου να υλοποιήσει την ιδέα ότι το δίκαιο υπάρχει για να βοηθάει τους ανθρώπους», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

