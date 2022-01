Κοινωνία

“Ελπίδα” – Λεωφορεία: Οι νυχτερινές γραμμές και τα δρομολόγια της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων λόγω του παγετού που σημειώνεται στην Αττική.

Ξεκίνησε μετά τις 21.00 η σταδιακή απόσυρση λεωφορείων και τρόλεϊ, εξαιτίας της μεγάλης ολισθηρότητας που παρουσιάζει κατά τόπους το οδικό δίκτυο.

Πρόκειται για τις γραμμές που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα 1.

Οι λεωφορειακές γραμμές Αεροδρομίου Χ93,Χ95, Χ96 και Χ97 θα λειτουργήσουν κανονικά ενώ από τις νυχτερινές γραμμές θα λειτουργήσουν οι εξής :

• 040 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ

• 11 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - Ν. ΠΑΓΚΡΑΤΙ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ μέχρι την πλατεία Πλαστήρα.

• Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ (EXPRESS)

Με τον κίνδυνο εμφάνισης παγετού στο οδικό δίκτυο να παραμένει αυξημένος και αύριο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, οι γραμμές που εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2, θα ξεκινήσουν να λειτουργούν μετά τις 06.00.

«Οι προσπάθειες του ομίλου ΟΑΣΑ για τη διεξαγωγή δρομολογίων, όπου αυτό είναι εφικτό, είναι συνεχείς, με προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων» σημειώνεται σε ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεκπαίδευση: καταγγελίες για απειλές κατά εκπαιδευτικών

Αττική Οδός: “μας έσωσαν νεαροί εθελοντές μετά από 19 ώρες” (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης: Απαράδεκτη η εργαλειοποίηση απεγνωσμένων ανθρώπων