Αττική Οδός: Απάντηση και διάψευση από την Πολιτική Προστασία

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απαντά στην Αττική Οδό, διαψεύδοντας προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Σε απάντηση της σημερινής ανακοίνωσης της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» και προς αποκατάσταση της αλήθειας, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Διαψεύδουμε κατηγορηματικά: (α) ότι στις δύο συσκέψεις (21ης και 23ης Ιανουαρίου) τέθηκε από τη συγκεκριμένη εταιρεία αίτημα «προληπτικής απαγόρευσης των φορτηγών-βαρέων οχημάτων από το βράδυ της Κυριακής 23 Ιανουαρίου». (β) ότι «όλοι οι παρόντες παραχωρησιούχοι/λειτουργοί αυτοκινητοδρόμων συμφώνησαν στην πρόταση για την προληπτική και σε κάθε περίπτωση έγκαιρη απαγόρευση των φορτηγών».

2. Αντίθετα με τους ψευδείς ισχυρισμούς της εταιρείας, στη σύσκεψη της 23ης Ιανουαρίου αποφασίστηκε ότι σε ό,τι αφορά στα βαρέα οχήματα θα γινόταν αξιολόγηση της κατάστασης νωρίς το πρωί της Δευτέρας, στη βάση της εξέλιξης και της σφοδρότητας του φαινομένου. Αυτό άλλωστε συνέβη στην περίπτωση της Νέας Οδού (Αθηνών-Λαμίας), τη Δευτέρα το πρωί.

3. Οι εταιρείες διαχείρισης, μεταξύ των οποίων και οι Αττικές Διαδρομές, εγγυήθηκαν ότι μπορούν να διαχειριστούν το φαινόμενο και να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.

4. Ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ» επαναλαμβάνουμε ότι διαβεβαίωσαν ότι ήταν σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους. Επιπρόσθετα, η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι διαθέτει περισσότερα οχήματα εκχιονισμού από τη συμβατική της υποχρέωση. Συγκεκριμένα, 35 εκχιονιστικά οχήματα σε 70 χλμ (δηλαδή, ένα όχημα ανά δύο χλμ).

5. Η απόφαση της σύσκεψης υλοποιήθηκε στην περίπτωση της Νέας Οδού για την οποία ίσχυαν ακριβώς τα ίδια. Εκεί, σε πλήρη συνεργασία με την Τροχαία είχαμε μια πετυχημένη διαχείριση της δύσκολης κατάστασης. Γιατί, λοιπόν, στην περίπτωση της Νέα Οδού (Αθηνών-Λαμίας) είχαμε την απόλυτα επιτυχημένη διαχείριση ενώ στην περίπτωση της Αττικής Οδού τη χείριστη διαχείριση, σε πλήρη αντίθεση με τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις της εταιρείας και της εξουσιοδότησης από τη σύσκεψη;

6. Η αποδοχή της απαίτησης για 2000 ευρώ αποζημίωση σε κάθε εγκλωβισμένο αυτοκίνητο, δεν σημαίνει ταυτόχρονα και αποδοχή της ευθύνης για την τραγική διαχείριση της Αττικής Οδού; Ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας τόνιζε την Τρίτη το βράδυ ότι «ως προϊστάμενος ενός ολόκληρου μηχανισμού αισθάνομαι την ανάγκη να διευκολύνω την εταιρεία και να υποβάλλω την παραίτησή μου».

Είναι κατανοητό ότι η εταιρεία προσπαθεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της, ενόψει πιθανών νομικών διεκδικήσεων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Δική μας υποχρέωση είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

