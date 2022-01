Κόσμος

ΗΠΑ σε Ρωσία: “Πάγο” στον Nord Stream 2, αν εισβάλλετε στην Ουκρανία

Σαφής ήταν η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία που «στήνει» στρατεύματα στα σύνορα με την Ουκρανία.

Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, ο αμφιλεγόμενος αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2 δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί, δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Συνεχίζουμε τις συνομιλίες με τους Γερμανούς συμμάχους μας και θέλω να είμαι ξεκάθαρη μαζί σας σήμερα: εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο Nord Stream 2 δεν θα προχωρήσει» είπε η Νούλαντ, που είναι αρμόδια στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις Πολιτικές Υποθέσεις. «Πιστεύω ότι οι δηλώσεις που έχουν γίνει στο Βερολίνο, ακόμη και σήμερα, ήταν πολύ, πολύ δυνατές. Θα εργαστούμε με τη Γερμανία για να διασφαλίσουμε ότι ο αγωγός δεν θα προχωρήσει», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη η αναγκαία πιστοποίηση ώστε να καταστεί λειτουργικός.

Η Ουάσινγκτον ελπίζει ότι η Ρωσία θα μελετήσει τι προσφέρουν οι ΗΠΑ και θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αφού παρέλαβε τη γραπτή απάντηση που ζητούσε. «Είμαστε ενωμένοι σε ό,τι αφορά την προτίμησή μας στη διπλωματία. Αλλά είμαστε επίσης ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας ότι αν η Μόσχα απορρίψει την προσφορά μας για διάλογο, το κόστος πρέπει να έρθει άμεσα και να είναι σοβαρό», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στην Κίνα, η οποία έχει δημοσίως εκφράσει τη στήριξή της στις «λογικές ανησυχίες» της Μόσχας, είπε ότι το Πεκίνο πρέπει να χρησιμοποιήσει την «επιρροή» του στη Ρωσία για να την αποτρέψει από μια επίθεση στην Ουκρανία.

«Καλούμε το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στη Μόσχα για να ωθήσει (τους Ρώσους) στη διπλωματία, γιατί αν υπάρξει μια σύγκρουση στην Ουκρανία, αυτό δεν είναι καλό ούτε για την Κίνα», είπε, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια σύρραξη θα είχε «σημαντικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία» και «τον ενεργειακό τομέα».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μίλησε νωρίτερα τηλεφωνικά με τον Κινέζο ομόλογό του, τον Γουάνγκ Γι.

