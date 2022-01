Πολιτική

Βουλή – πρόταση μομφής: Ξεκινάει η τριήμερη διαδικασία

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής και θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία.

Αρχίζει στις 6 το απόγευμα, η τριήμερη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που υπέβαλε χθες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, "Μέσα σε μια συγκυρία διαδοχικών κρίσεων (πανδημία, ακρίβεια, διαχείριση κακοκαιρίας) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί και επικίνδυνοι για τη χώρα".

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις 8 το βράδυ της Κυριακής. Ακολούθως θα διεξαχθεί διά ζώσης ονομαστική ψηφοφορία, με δυνατότητα επιστολικής ψήφου όσων βρίσκονται σε αποστολή της κυβέρνησης ή της Βουλής στο εξωτερικό, ή είναι σε απομόνωση λόγω της πανδημίας. Λόγω των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, οι βουλευτές θα προσέλθουν να ψηφίσουν σε τρεις ομάδες των 100.

Για να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Επίσης, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, "πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσει εξάμηνο από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών".

Η σημερινή συζήτηση θα αρχίσει με τις τοποθετήσεις δύο εκ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που υπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας, και συγκεκριμένα του κ. Δ. Τζανακόπουλου και της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος έξι ομιλητών από κάθε κόμμα της Βουλής, και η συζήτηση θα συνεχιστεί με 12μελείς κύκλους ομιλητών (5 ΝΔ, 3 ΣΥΡΙΖΑ, 1 Κίνημα Αλλαγής, 1 ΚΚΕ, 1 Ελληνική Λύση και 1 ΜέΡΑ25).

Οι συνεδριάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής θα αρχίσουν στις 10 πμ.

