“Ελπίδα” - Αττική: Κλειστά και σήμερα τα σχολεία

Τι ισχύει την Παρασκευή για την εργασία στον δημόσιο τομέα.

Μετά από διαβούλευση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τους 66 δημάρχους της Αττικής, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής. Η απόφαση κρίθηκε ενδεδειγμένη, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών στο σύνολο των περιοχών της Αττικής, ενώ υπάρχουν σημαντικά ζητήματα μετακίνησης, τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών, από και προς τα σχολεία.

Κλειστοί οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Κλειστοί θα παραμείνουν και σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στο πλαίσιο ελέγχων των υποδομών (κτιρίων και προαυλίων χώρων), μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε και την πόλη της Αθήνας.

Μέσω τηλεργασίας η λειτουργία του Δημοσίου

Με τηλεργασία θα λειτουργήσει και σήμερα Παρασκευή το Δημόσιο για τους υπαλλήλους που λόγω της χιονόπτωσης των τελευταίων ημερών είναι δύσκολη η μετακίνησή τους στον τόπο εργασίας τους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, όσοι υπάλληλοι δεν δύναται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, η προσέλευσή τους στην έδρα της υπηρεσίας τους θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα γίνει με όρους ασφάλειας, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η βραδεία προσέλευσή τους θα πρέπει να θεωρηθεί δικαιολογημένη.

Δικαιολογημένη θα είναι και η απουσία υπαλλήλων που τα καθήκοντά τους δεν μπορούν να ασκηθούν με τηλεργασία και η προσέλευσή τους στην υπηρεσία είναι αντικειμενικά αδύνατη.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι τα παραπάνω δεν αφορούν εργαζομένους σε υπηρεσίες αιχμής, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

