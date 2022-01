Κόσμος

Κολομβία: Επίθεση σε αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ

Η ομάδα των ενόπλων που πραγματοποίησε την επίθεση πυρπόλησε τα αυτοκίνητα της αποστολής.

Αυτοκινητοπομπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέστη επίθεση από ομάδα ενόπλων και οχήματα πυρπολήθηκαν χθες Πέμπτη στη νοτιοανατολική Κολομβία, ενημέρωσε η αποστολή του στη χώρα.

Σε ανακοίνωσή της, η αποστολή του ΟΗΕ στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας ειρήνης του 2016 ανάμεσα στην τότε κυβέρνηση και την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC, «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση αυτή, που υπέστη ομάδα της στο Πουέρτο Νουέβο, αγροτική περιοχή στον νομό Γουαβιάρε (νοτιοανατολικά).

Τα μέλη της αποστολής κινούνταν μαζί με εργαζόμενους του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ και του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (NRC) όταν «τους πλησίασαν ένοπλοι που τους ανάγκασαν να κατέβουν από τα οχήματά τους».

«Τα δύο οχήματα πυρπολήθηκαν», προστίθεται, πάντως οι επιβαίνοντες σε αυτά μπόρεσαν να «επιστρέψουν σώοι και ασφαλείς» στα γραφεία τους.

Σύμφωνα με έναν σύμβουλο της προεδρίας της Κολομβίας, τον Εμίλιο Αρτσίλα, που μίλησε σε κολομβιανό ραδιοφωνικό σταθμό, «εγκληματίες παρουσιάζονται σαν αποστάτες» των FARC, υπό τη διοίκηση του «Χεντίλ Δουάρτε», ενός από τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα στη χώρα των Άνδεων.

Η αποστολή επαλήθευσης του ΟΗΕ, που εγκαθιδρύθηκε μετά τη συνθήκη ειρήνης που υπέγραψαν τον Νοέμβριο του 2016 οι μέχρι τότε Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) και ο τότε πρόεδρος Χουάν Μανουέλ Σάντος –έλαβε Νόμπελ Ειρήνης–, εντέλλεται να επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας που επέτρεψε να αφοπλιστούν 7.000 αντάρτες.

