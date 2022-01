Παράξενα

Φάλαινα στον Άλιμο: επιχείρηση για να βγει στα ανοιχτά (βίντεο)

Μετά το πρώτο ξάφνιασμα για την εμφάνιση του Ζιφιού, ξεκίνησε η προσπάθεια για να οδηγηθεί στα ανοιχτά και να απομακρυνθεί από τις ακτές.

Ένα φαλαινοειδές, το οποίο είχε χάσει τον προσανατολισμό του, βρέθηκε την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου στα ρηχά στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Το Λιμενικό με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης το οδήγησαν στα ανοιχτά και το φαλαινοειδές κολύμπησε και χάθηκε στα γαλάζια νερά.

Πηγή βίντεο: YouTube / ilove Vouliagmeni)

Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε πάλι στα ρηχά, στην περιοχή του Αλίμου.

Σήμερα, μετά την επιστροφή του, γίνεται νέα προσπάθεια να οδηγηθεί στα ανοιχτά. Ωστόσο, όπως αναφέρεται το άτυχο ζώο είναι τραυματισμένο και ίσως δεν καταφέρει να επιβιώσει.

Ο Ζιφιός (Ziphius cavirostris) είναι ένα κητώδες μέσου μεγέθους με εμφάνιση που θυμίζει ένα μεγάλο και παράξενο δελφίνι με μήκος που φθάνει τα 6 μέτρα (συνήθως 4,5-5,5). Οι ζιφιοί είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθούν και να μελετηθούν εξ’ αιτίας του μεγάλου χρόνου κατάδυσής τους (20 έως 80 λεπτά), της “ήσυχης” συμπεριφοράς τους (σχεδόν ποτέ δεν κάνουν άλματα), αλλά και λόγω του ότι αποφεύγουν την επαφή με τον άνθρωπο και τις δραστηριότητες του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Αναστασία Μήλιου, Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», επεσήμανε πως «είναι ασυνήθιστο ο ζιφιός να βρεθεί στα ρηχά. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Μόνο επί τόπου περίθαλψη μπορεί να υπάρξει στην προκείμενη περίπτωση. Είναι λίγες οι ελπίδες για να μπορέσει να επανέλθει»

Η κ. Μήλιου σημείωσε πως «ο ζιφιός είναι πολύ ευαίσθητο στην έντονη υποβρύχια ηχορύπανση. Συνήθως αποφεύγει πολύ έντονα την παρουσία του ανθρώπου, καθώς κρύβεται. Ακόμη και αν το δει κάποιος στα ανοιχτά, θα είναι για λίγα δευτερόλεπτα, καθώς σπεύδει να απομακρύνεται».

