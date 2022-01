Κοινωνία

“Ελπίδα”: Ο ιδιώτης εθελοντής που απεγκλώβισε εκατοντάδες αυτοκίνητα στον ΑΝΤ1

Ο Ν. Σκουρής με το ειδικά διαμορφωμένο όχημα του κατάφερε να απεγκλωβίσει περίπου 200 οχήματα που είχαν κολλήσει στα χιόνια στην Αττική Οδό.

Ένας από τους αφανείς ήρωες που προσφέραν σημαντική βοήθεια στους εγκλωβισμένους στους δρόμους της Αττικής κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Νίκος Σκουρής, είπε ότι το πρωί της Δευτέρας την ώρα που είχε ξεκινήσει η χιονοθύελλα, ανέβαινε την λεωφόρο Πεντέλης, όταν είδε ένα άντρα να προχωράει κρατώντας κάποιες σακούλες στα χέρια του. Όταν τον ρώτησε αν χρειάζεται κάποια βοήθεια, ο άντρας του απάντησε φορτισμένος ότι πρέπει να πάει στην Αττική Οδό, όπου ο γιός του ηλικίας 5 μηνών είναι εγκλωβισμένος.

«Τότε χωρίς να το πολυσκεφτώ, αποφάσισα να τον βοηθήσω και του είπα να μπει στο αυτοκίνητο να πάμε μαζί», είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Σκουρής, με το ειδικά διαμορφωμένο όχημα του μπήκε ανάποδα στην Αττική Οδό όπου τα αυτοκίνητα ήταν ακινητοποιημένα και συνειδητοποίησε ότι για να μπορέσει να απεγκλωβίσει το αυτοκίνητο με το παιδάκι θα έπρεπε προηγουμένως να απεγκλωβίσει άλλα αυτοκίνητα.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, από τη μέση της Κηφισίας μέχρι το τούνελ στον Περιφερειακό Υμηττού κατάφερε να μετακινήσει και να απεγκλωβίσει περίπου 200 οχήματα.





