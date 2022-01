Κόσμος

Κύπρος: Σεισμός στην Πάφο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο αναβάθμισε την ένταση της σεισμικής δόνησης.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στην Πάφο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο.

Η πρώτη αναφορά έκανε λόγο για 4,3 Ρίχτερ 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πέγειας στην Πάφο.

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο αναβάθμισε τη σεισμική δόνηση στα 4,9 Ρίχτερ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Πηγή: sigmalive.com