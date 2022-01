Κοινωνία

“Ελπίδα” - Γέρακας: “χωρίς ρεύμα για 5η μέρα, με μωρά στο σπίτι” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεχειλίζει η οργή καθώς από την Δευτέρα υπάρχει διακοπή ρεύματος και ο ΔΕΔΔΗΕ απαντά πως “η βλάβη έχει διορθωθεί”. Η τελευταία ενημέρωση για τις βλάβες στην Αττική.

Την αγανάκτηση και την οργή του ίδιου και αρκετών γειτόνων του που για πέμπτη ημέρα δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στα σπίτια και στα μαγαζιά τους εξέφρασε ένας κάτοικος του Γέρακα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο κ. Κρητικός, που μένει δίπλα στην Λεωφόρο Μαραθώνος, σε μικρή απόσταση από το Αστυνομικό Τμήμα του Γέρακα, η πολυκατοικία του δεν έχει ρεύμα από την Δευτέρα, καθώς στην διάρκεια του χιονιά, μια κολόνα ηλεκτροδότησης στην περιοχή άρπαξε φωτιά.

Μάλιστα, όπως ανέφερε έχουν επισημάνει ακριβώς το πρόβλημα στον ΔΕΔΔΗΕ, με τον οποίο επικοινωνεί κάθε μια ώρα προσπαθώντας να πιέσει όσο μπορεί για να λυθεί το πρόβλημα. Παρότι μάλιστα, όπως είπε, ο δρόμος είναι ανοιχτός και προσβάσιμος από την δεύτερη ημέρα της κακοκαιρίας, δεν έχει δει κάποιο συνεργείο στην περιοχή.

Μάλιστα επεσήμανε πως σε κάποιο από τα τηλεφωνήματα του στον ΔΕΔΔΗΕ του απάντησαν ότι η βλάβη διορθώθηκε, ενώ εκείνος και οι ένοικοι στα άλλα διαμερίσματα εξακολουθούσαν να μην έχουν ρεύμα, όπως συμβαίνει και με τα μισά διαμερίσματα δύο πολυκατοικιών στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Ο κ. Κρητικός είπε πως η διαβίωση τις τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο ίδιος και ο αδελφός του έχουν μωρά λίγων μηνών, ενώ και σε άλλα διαμερίσματα ζουν μωρά ή αρκετά ηλικιωμένα άτομα.

Η τελευταία ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ

Σε ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, αναφέρονται τα εξής:

«Ο ΔΕΔΔΗΕ, ανακοινώνει ότι αυτή την ώρα ολοκληρώνονται οι εργασίες των συνεργείων του στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης σε όλες τις πληγείσες από την κακοκαιρία «Ελπίδα» περιοχές της Αττικής, με κυριότερες εκκρεμότητες περίπου 100 παροχές διάσπαρτες στις περιοχές του Δήμου Μαραθώνα και του Δήμου Κορωπίου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των νοικοκυριών και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία, καλούνται άμεσα όλοι οι πολίτες που διαπιστώνουν τυχόν βλάβη, να επικοινωνήσουν με τον ΔΕΔΔΗΕ τηλεφωνικά στο 800 400 4000, 11500 ή 2111900500 ή να το δηλώσουν μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE από το κινητό τους (Android και iOS) ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr).

Όλο το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ και των συνεργαζόμενων εργολαβικών Εταιριών παραμένει και θα παραμείνει σε πλήρη επιφυλακή για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να επέμβει άμεσα για την επανηλεκτροδότηση όλων των πολιτών».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - Αττική: οι λεωφόροι με προβλήματα λόγω χιονιού και πάγου

Φάλαινα στον Άλιμο - Μήλιου: λίγες ελπίδες να επιβιώσει το κήτος (βίντεο)

“Ενώπιος Ενωπίω” – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Θα ήθελα να ήμουν η Ρένα Βλαχοπούλου