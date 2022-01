Life

“Ήλιος”: ανατροπές στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, στους ήρωες της οποίας προστέθηκαν δύο “δυνατοί” χαρακτήρες.

Συγκλονιστική και αδόκητη είναι η συνέχεια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος», με εξελίξεις που φέρνουν μεγάλες ανατροπές στην καθημερινότητα των παλιών και των νέων ηρώων και δοκιμάζουν σχέσεις και ισορροπίες.

Πάρτε μια γεύση από τα νέα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:30, ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 91

Ο Δημήτρης και η Αλίκη προσπαθούν να μάθουν από το κοριτσάκι ποιοι είναι αυτοί που το απειλούν και για ποιο λόγο. Η Λήδα μαθαίνει από τον αδερφό του Νικήτα πληροφορίες για το παρελθόν τους και προβληματίζεται… Η σχέση του Μιχάλη και της Νέλλης περνάει κρίση εξ αιτίας των αποκαλύψεων του Σπύρου, ενώ η αντίδραση της Νέλλης εκπλήσσει τον Μιχάλη. Ο Στέφανος, μέσα στη φυλακή και μετά τις συνεδρίες με τον Αχιλλέα, αρχίζει να εμφανίζει σημάδια αλλαγής στη συμπεριφορά του. Από την πλευρά της, η Αθηνά δυσκολεύεται να διαχειριστεί την όλη κατάσταση με το Στέφανο και την εγκυμοσύνη της. Η Ελένη παίρνει μια απόφαση σχετικά με τον πατέρα της κι αυτό πυροδοτεί αντιδράσεις τόσο από τον ίδιο όσο και από τους γύρω της. Ο Δημήτρης και η Αλίκη έρχονται αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα τους αναστατώσει πολύ και θα τους οδηγήσει σε νέες περιπέτειες.

ΤΡΙΤΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 92

Ο Ιάσωνας προσπαθεί να αποτρέψει την Ελένη από την απόφασή της να βοηθήσει τον πατέρα της. Φοβάται πως δεν το έχει σκεφτεί καλά και πιστεύει πως είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία της. Η Ελένη, όμως, δεν ακούει κανέναν και είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στη μεταμόσχευση για χάρη του πατέρα της. Ο Δημήτρης δεν μπορεί να βρει την Αζίζα και συλλαμβάνει τον Ρασίντ. Ο Μιχάλης πάει στο σπίτι του Σπύρου για να του ζητήσει άλλη μία φορά συγγνώμη, αλλά εκεί βρίσκει τη Νέλλη… Η Λήδα είναι απογοητευμένη από τον Νικήτα και την συμπεριφορά του απέναντι στο Γιώργο. Τον συμβουλεύει να μην αφήσει μόνο του τον αδερφό του σε αυτή τη κατάσταση, γιατί θα το μετανιώσει. Ο Νικήτας είναι αρνητικός ως τη στιγμή που μαθαίνει κάτι που θα τον λυγίσει… Ο Δημήτρης και η Αλίκη ψάχνουν εναγωνίως την χαμένη Αζίζα. Ο Στέφανος ακολουθεί πιστά την αγωγή που του έχει δώσει ο Αχιλλέας και δείχνει να τα πηγαίνει καλύτερα. Ο Αχιλλέας είναι προβληματισμένος με την σχέση που πάει να αναπτύξει με την Αθηνά και της ζητά να σταματήσουν να βλέπονται...

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 93

Ο Σπύρος και η Νέλλη έρχονται όλο και πιο κοντά, προκαλώντας τη ζήλια του Μιχάλη, ο οποίος θεωρεί ότι σκοπός του Σπύρου είναι να τον εκδικηθεί για το παρελθόν. Η Ελένη ετοιμάζεται για την επέμβαση, προκειμένου να σώσει τη ζωή του πατέρα της. Ο Στέφανος εξομολογείται στον Αχιλλέα πως είναι ακόμα ερωτευμένος με την Αθηνά και δεν θα συμβιβαστεί ποτέ με τον χωρισμό τους. Ο Τζαφάρ εξακολουθεί να ενοχλεί την Αλίκη και την Αζίζα που δείχνει να τρομοκρατείται με την παρουσία του. Ο Δημήτρης προσπαθεί να βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή του στο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών, αλλά και στην εξαφάνιση του δημοσιογράφου. Η Αζίζα λέει στην Αλίκη πως φοβάται για τη μαμά της, ενώ ο Χρήστος ενημερώνει τον Δημήτρη πως η θάλασσα ξέβρασε το πτώμα ενός άντρα…

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 94

Η Αζίζα απομακρύνεται από το σπίτι της Αλίκης για την ασφάλειά της, αλλά ο κίνδυνος παραμονεύει ακόμη χωρίς να το ξέρει κανείς. Ο Γιώργος εξομολογείται στον Νικήτα τι έχει συμβεί με τον τύπο που τον απειλεί. Η επιμονή της Λήδας να βοηθήσει ο Νικήτας τον αδερφό του προκαλεί ένταση και τριγμούς στη σχέση τους. Μια απρόβλεπτη εξέλιξη στην επέμβαση του Νίκου και της Ελένης προκαλεί αγωνία. Η κρίση στη σχέση του Μιχάλη και της Νέλλης γίνεται όλο και πιο έντονη, ενώ η Νέλλη έρχεται όλο και πιο κοντά με το Σπύρο. Κι ενώ ο Δημήτρης συγκρούεται έντονα με τον Τζαφάρ για την Αζίζα, η Αλίκη έρχεται αντιμέτωπη με μια έκπληξη από τον Ρασίντ…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 95

Την ίδια στιγμή που η Αλίκη κι ο Δημήτρης πείθουν τον Ρασίντ να τους δώσει τα στοιχεία που έχει για τους διακινητές μεταναστών, η επιμονή της μικρής Αζίζα να μάθει νέα για τη μητέρα της τους οδηγεί στα ίχνη της. Η Νέλλη παλεύει με τα συναισθήματά της ανάμεσα στον Μιχάλη και στον Σπύρο. Η Αθηνά γοητεύεται όλο και περισσότερο απ’ την προσωπικότητα του Αχιλλέα και τη βοηθητική στάση του απέναντί της. Ο Γιώργος φοβάται για τη ζωή του και ζητά απ’ τον Νικήτα να παρανομήσει για λογαριασμό του, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει τα χρέη του. Ο Νικήτας αρνείται κατηγορηματικά και υπόσχεται στην Λήδα να απέχει, αλλά μια απρόσμενη εξέλιξη θα τον αναγκάσει να αλλάξει γνώμη. Μόνο που η τύχη δεν θα είναι με το μέρος του…

