“Ελπίδα” - Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Δραπέτευσαν σπάνια πουλιά

Η κακοκαιρία «Ελπίδα» που «χτύπησε» την Αττική προκάλεσε μεγάλες ζημιές και στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Αποτέλεσμα ήταν να δραπετεύσουν σπάνια πουλιά, με τους υπευθύνους να απευθύνουν έκκληση στον κόσμο να επικοινωνήσει με το Πάρκο σε περίπτωση που τα εντοπίσει.

«Δυστυχώς η σφοδρή χιονόπτωση δεν άφησε αλώβητο το Πάρκο μας προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές» αναφέρει ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στο Facebook.

Και προσθέτει: «Σε δύο συγκεκριμένες εγκαταστάσεις υποχώρησε το πλέγμα της οροφής με αποτέλεσμα να φύγουν περίπου 30 ίβις του Ουάλντραπ (Geronticus eremita) και 2 Αφρικανικοί μπούφοι (Bubo africanus), απειλούμενα είδη που απαιτούν ειδικές συνθήκες και ειδική διατροφή για την επιβίωση τους».

«Παρακαλούμε πολύ ενημερώστε μας αν τυχόν δείτε κάποια από αυτά τα πουλιά» καταλήγει η ανάρτηση του Πάρκου.

